Da LG in arrivo i nuovi auricolari tws TONE Free HBS-FL7

Ormai liberatasi da qualche tempo del fardello rappresentato dalla divisione mobile, piena di innovazioni non comprese (e non supportate), la sudcoreana LG Electronics ha ricominciato a macinare utili in diversi settori, tra cui quelli degli accessori audio, ove ha appena annunciato un nuovo paio di auricolari wireless.

Dopo il debutto nel settore col modello top gamma LG TONE Free HBS-FL7, il marchio di Seoul ha inteso lanciare nuovamente il guanto di sfida agli attuali prodotti leader del settore (gli Apple AirPods Pro e i Sony WF-1000XM4) sfoderando (con probabile prezzo di 180 euro per il mercato europeo), nelle colorazioni alternative nero Charcoal Black, beige Haze Gold e bianco Pearl White, i promettenti TONE Free DFP8W.

Questi ultimi (21,2 x 28,3 x 23,2 mm, per 5.6 grammi a unità), dal modello precedente, avveniristico e precursore in tal senso, mutuano l’idea di un case per il trasporto con raggi sterilizzanti UVnano (ad oggi utile per cautelarsi contro il contatto da Coronavirus, di cui eliminano le tracce sulle griglie e le parti siliconiche).

Sul piano propriamente tecnico, si tratta di auricolari true wireless impermeabili IPTX4 con driver da 8 mm che, secondo l’azienda, elevano del 75% l’intensità dei bassi grazie a diaframmi flessibili in silicone, ottenendo un output sonoro beneficiato (con tanto di modalità Ambient e Chat) dalla cancellazione attiva del rumore (cui è dedicato uno dei tre microfoni presenti su ogni unità, con gli altri due destinati invece a telefonate e comandi vocali), da una modalità gioco con audio spazialmente avvolgente, dal ricorso allo standard connettivo Bluetooth 5.2 (con codec AAC, SBC, apt-X, e connessione simultanea a 5 device), per giunta affinato dai tecnici britannici del brand Meridian Audio, apprezzati per le sue apparecchiature professionali Hi-Fi.

In tema di controlli, gli auricolari LG TONE Free HBS-FL7 si avvalgono dei consueti controlli touch esterni, connettendosi alla sorgente sonora in modo semplice e istantaneo in virtù delle supportate tecnologie Windows Swift Pair di Microsoft e (per Android) Fast Pair di Google.

Nessuna valutazione sarebbe completa senza un cenno al fattore autonomia che, all’insegna di una classifica che vede vincente i concorrenti di Sony ma perdente Apple, accredita i nuovi auricolari true wireless TONE Free HBS-FL7 di 24 ore (14 con ANC) complessive di operatività, grazie alla summenzionata custodia (54,5×54,5×30,0 mm, per 39 grammi), realizzata nella tipica forma a saponetta schiacciata (idonea a ospitare 390 mAh d’energia), caricabile via microUSB Type-C, in wireless Qi, attrezzata per il fast charge degli auricolari (in 5 minuti un’ora extra di funzionamento). Facendo affidamento sulle micro-batterie in dotazione (68 mAh), e sui sensori che mettono in pausa l’audio quando vengono sfilate le unità, si arriva invece a 10 ore con la cancellazione attiva del rumore spenta (che scendono a 6, avvalendosene).