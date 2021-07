Da LG i nuovi auricolari true wireless della serie TONE Free FP

Nonostante il settore sia sempre più affollato e competitivo, LG Electronics ha annunciato, al netto però dei dettagli sulla distribuzione (mercati e prezzi), una nuova e ben assortita serie di auricolari true wireless, gli LG TONE Free FP5, FP8, FP9.

I nuovi LG TONE Free FP5, FP8 e FP9 sono accomunati da diverse specifiche: in ambito estetico, hanno tutti un “gambo” più corto di 4.4 mm per una miglior comodità e stabilità sull’orecchio, e godono dell’impermeabilità secondo lo standard IPX4. Ogni unità d’emissione integra tre microfoni, per la cancellazione attiva del rumore, supporta l’inedita modalità sussurro (whispering mode) che permette di usare l’unità di destra, accostata alla bocca, come microfono per quando, in ambienti affollati, si debbano comunicare informazioni personali o dati sensibili.

In tema di qualità audio, i nuovi auricolari senza fili TONE Free FP di LG godono di driver più grandi e della facoltà di far sentire l’utente al centro della scena sonora, sia tramite la funzionalità 3D Sound Stage, che espande il soundstage (palcoscenico audio), che mediante la tecnologia di processamento dell’audio spaziale fornita dal partner di lunga durata Meridian Audio.

Sul versante della ricarica è presente quella rapida, che in 5 minuti di giacenza nella custodia regala un’ora extra di autonomia: mediante l’app TONE Free diventa possibile, su tutti i modelli LG TONE Free FP, ritrovare le unità perse, impostare la modalità ambientale (per lasciar passare i suoni circostanti), personalizzare i tocchi touch, e intervenire sull’equalizzatore.

Le differenze, tra i nuovi auricolari sudcoreani, non mancano. Nello specifico, i modelli FP9 e FP8 delle TONE Free di LG sono cadenzati nelle tre colorazioni nero Charcoal Black, oro Haze Gold e bianco Pearl White e, quanto ad autonomia, assicurano 10 ore con le microbatterie, che salgono a 24 totali con la custodia che, mutuando la stessa caratteristica dalle TONE Free HBS-FL7, prevede dei raggi UVnano che, in 5 minuti, bonificano le griglie degli altoparlanti dal 99.9% dei batteri che vi si formano/depositano. Il modello FP5, invece, manca della colorazione dorata e, quanto ad autonomia, nelle medesime condizioni, vanta rispettivamente 8 e 22 ore.

In merito alla custodia, il modello LG TONE Free FP8 la contempla anche con la ricarica wireless mentre, nel caso del modello FP9, è presente la funzione “Plug & Wireless”: in sostanza, collegandovi via cavo AUX-Type-C la sorgente sonora (anche una consolle), la custodia diventa un dongle wireless, che permette di interagire con gli auricolari in questione anche alle sorgenti prive di un modulo BT, senza doversi avvalere di un apposito dongle.