Da LG arriva il monitor da gaming UltraGear 27GP95R-B

Verso la fine dello scorso mese di Maggio, il brand coreano LG annunciò un trittico di monitor da gaming che coprivano le diagonali da 32 a 48 pollici: ora, per i gamers che intendono occupare meno spazio, è stato varato un nuovo display da gioco della linea UltraGear, rappresentato dal modello 27GP95R-B.

Il nuovo arrivato, a fronte dei suoi 27 pollici, vanta dimensioni comunque ragguardevoli, pari a 575 mm di altezza per 609 mm di larghezza per 291 mm di profondità, con un peso che solo di poco si ferma sotto gli 8 kg, risultando di 7.96 kg. Dimensioni a parte, l’LG UltraGear 27GP95R-B impiega un pannello a cristalli liquidi Nano IPS da 27” con risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel), 178° di angolo visuale in orizzontale e verticale, 16:9 di aspect ratio, 144 Hz (160 in overclock) di refresh rate, 400 nits di luminosità, 1.000:1 come rapporto di contrasto, color gamut DCI-P3 coperto al 90%, 1.07 miliardi di colori visualizzati, certificato Display VESA HDR 600. Per far sì che il colore sia sempre accurato è coerente, è possibile calibrarlo grazie all’LG Calibration Studio.

Accreditato del supporto alla compressione loseless, senza perdita di qualità, VESA Display Stream Compression (DSC), e all’HDR10, il monitor LG UltraGear 27GP95R-B è compatibile con l’Nvidia G-SYNC e con l’AMD FreeSync Premium Pro: in più, garantisce 1 ms come tempo di risposta GtG (Gray to Gray).

Sul piano delle porte, assicura un paio di USB3.0 per l’upstream, altrettante USB3.0 per il downstream, il jack da 3.5 mm per le cuffie, una DisplayPort 1.4 (con supporto alle risoluzioni da 3840 x 2160 10 bit a 95 Hz a 3840 x 2160 10 bit a 160 Hz) e due HDMI (una 2.1, con supporto alla risoluzione massima di 3840 x 2160 a 120 Hz e VRR). Non manca una certa versatilità, con la possibilità di regolazioni in altezza, inclinazione, il posizionamento come pivot, e il montaggio a parete via attacco VESA 100 x 100 mm.

Lato software, il monitor LG UltraGear 27GP95R-B è accompagnato da tutta una serie di feature di supporto ai giocatori, come la scelta delle modalità (Gamer, FPS o RTS), la riduzione dell’input lag via Dynamic Action Sync, il mirino Crosshair, l’evidenziazione di ciò che si cela nelle zone più buie (Black Stabilizer): il prezzo stabilito per l’acquisto è di 777 dollari.