Da HyperX le cuffie da gaming Cloud II Wireless con surround 7.1

Conclusa l’estate col modello cablato, HyperX, brand che la cinese Kingston Technology ha dedicato all’accessoristica da gaming, in pieno autunno ne ha annunciato la variante senza fili, con le cuffie over ear HyperX Cloud II Wireless che, nel contempo, mantengono confort, durevolezza, e qualità sonora del modello originale.

Chiamate a sfidare le (leggermente più economiche) G733 di Logitech, , ma anche le SteelSeries Arctis 9, le cuffie HyperX Cloud II Wireless (dal 20 Novembre, per 149.99 dollari) riducono la pressione sul capo grazie a un archetto flessibile e regolabile, dall’anima in alluminio, e con i padiglioni, riempiti di memory foam e rivestiti di pelle sintetica, che adottano piccoli canali d’aria per evitare il senso di chiuso ai condotti auricolari. Sempre sui padiglioni sono posti i comandi d’uso.

A destra vi è una rotellina idonea alla regolazione del volume, mentre a sinistra due pulsanti, di cui uno concavo e uno convesso, permettono di attivare e disattivare il microfono (con cancellazione del rumore, removibile, agganciabile al jack da 3.5 mm), il cui status d’attività traspare da un LED postogli a fianco, e la doppia pressione del tasto d’accensione avvia l’effetto surround 7.1 (in alternativa ai supportati Microsoft Sonic e Dolby Atmos).

Purtroppo non sostituibili con set alternativi, i padiglioni delle cuffie HyperX Cloud II Wireless custodiscono driver da 53 mm in neodimio, con risposta in frequenza da 15 Hz a 20 kHz, impedenza a 60 Ω, e distorsione totale armonica a ≤ 1%, in grado di assicurare un audio ideale non solo per il gaming, ma anche per certune tipologie di musica o film. Nella companion app HyperX NGENUITY, priva di equalizzatore, è possibile configurare alcuni setting del surround 7.1 e controllare lo stato d’energia residua delle cuffie.

Collegate alla sorgente audio, PC o consolle (Nintendo Switch, PS4, ma non Xbox), con un dongle USB-A che sfrutta il Wi-Fi a monofrequenza (2.4 GHz) da lunga gittata (20 metri), le cuffie da gaming HyperX Cloud II Wireless, per altro certificate per l’uso con Discord o TeamSpeak, promettono 30 ore di autonomia, con la ricarica che avviene mediante una porticina microUSB Type-C.