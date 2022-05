Da HP tanti annunci per il lavoro inbrido con Chromebook, Thin Client, accessori e non solo

Ascolta questo articolo

Non solo Acer, ma anche Hewlett Packard, al secolo HP, si è dedicata agli annunci in favore del lavoro ibrido, il nuovo mantra della Silicon Valley e dei distretti produttivi asiatici, mettendo in campo novità a tutto campo, tra nuovi Chromebook, Thin Client (con un nuovo sistema operativo), gestionali e accessori.

Presentato al CES 2022, del lussuoso HP Elite Dragonfly Chromebook si erano un po’ perse le tracce. Sino ad ora. Il colosso americano, infatti, ha notiziato che il terminale in questione, anche in versione Enterprise, arriverà sul mercato in estate, secondo i prezzi di 1.149 e 1.254 dollari per la versione standard e quella destinata alle imprese. Per tali cifre, gli acquirenti beneficeranno di un hardware top, con pannello antiriflesso sino al QHD di risoluzione, un picco di 1.000 nits di luminosità, supporto all’uso del pennino previsto sotto il touchscreen, memorie dimensionate a un massimo di 512 GB per lo storage SSD e a un massimo di 32 GB per la RAM.

Con al seguito un bel po’ di porte (nonostante il suo chassis elegante sia piuttosto sottile) arriverà prima, a Giugno, l’HP Elite c645 G2 Chromebook (da 559 dollari) anche in versione Enterprise, in ambedue i casi con l’opzione per la versione cellular (4G LTE). Nel caso specifico si tratta di un portatile tradizionale, clamshell, con display da 14 pollici risoluto in FullHD che, di base, arriva a 400 nits massimi di luminosità, sebbene sia prevista l’opzione per una versione con un picco di 1.000 nits. Ad animarlo saranno i processori AMD Ryzen 5000 della C Series, grazie ai quali sarà possibile la connettività Wi-Fi 6E.

Con una scocca mutuata dal modello precedente, a metà Maggio, arriverà invece l’HP Elite c640 G3 (da 509 dollari), anche in versione Enterprise: in questo caso si tratta di un Chromebook animato però dal chipmaker Intel che a tal proposito ha fornito processori della sua 12a generazione.

Beneficiati da ThinPro 8.0, il sistema operativo con un occhio di riguardo al cloud computing e alla virtualizzazione degli OS, ma anche dalla nuova release del gestionale per IT admin “Cloud Endpoint Manager”, arriveranno poi tre Thin Client.

Attento alla privacy, in ragione del filtro opacizzante anti curiosi Sure View Reflect, ma anche alla sicurezza, con accorgimenti lato BIOS, uno scanner per le impronte digitali e un lettore di smart card, si paleserà quest’estate il notebook Elite mt645 G7 Mobile Thin Client, un terminale animato dai processori Ryzen 5000 della ben nota AMD. Ugual cura nella sicurezza, financo nel BIOS e a livello di sistema operativo, sarà riscontrata nell’HP Pro mt440 G4 Mobile Thin Client, ancora previsto in quest’estate, anche se mosso dai processori Intel, di 12a gen, più adatti ai compiti leggeri (trattandosi dei Celeron). Versatile quanto a installazione, sarà reso disponibile ad Agosto il desktop HP Elite t655 Thin Client che, motorizzato da AMD (con la grafica integrata in appoggio ai processori Ryzen Embedded R-Series), potrà essere connesso sino a 3 monitor 4K in contemporanea.

Prima di tutti, essendo già disponibile all’acquisto negli USA per 99 dollari, arriva però l’accessorio di questo breve recap, l’Universal USB-C Multiport Hub, avvalendosi del quale l’utente potrà guadagnare porte USB (Type-A e Type-C), HDMI ed Ethernet.