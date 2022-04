Da DELL nuovi portatili professionali nelle linee Precision e Latitude

Con il lavoro ibrido che continua a diffondersi, ed i professionisti che si trovano a dover lavorare spesso anche nel corso dei propri spostamenti tra casa e ufficio, DELL si è fatta trovare pronta annunciando un nuovo e compatto ultrabook nella serie Latitudine e mettendo in campo ben 3 nuove entrate nella serie delle workstation mobili Precision.

Il primo laptop lanciato da DELL è il Latitude 9330 (8.3 mm di spessore per 1.2 kg di peso). Di base ha un display QHD + con il 90% di screen-to-body secondo un aspect ratio a 16:10 che regala più spazio in verticale, e la funzione di sfocatura quando qualcuno guarda alle spalle. La webcam è FullHD e dispone di un SafeShutter, un otturatore che si apre e chiude da solo a seconda che si sia impegnati o meno in videochiamate: la webcam supporta anche la funzione ExpressSign-in, grazie alla quale il dispositivo si blocca quando ci si allontana e si sblocca quando ci si avvicina. Anche il touchpad è finalizzato per le videochiamate (esaltate nel caso si opti per le opzioni con Wi-Fi 6E e 4/5G) visto che dispone di 4 pulsanti virtuali per attivare o spegnere la webcam, fare lo stesso col microfono, avviare la chat testuale, registrare lo schermo. Sotto il cofano operano, sino agli i7, processori U della 12a gen Intel, assieme a RAM LPDDR5 (max 32 GB) e storage SSD M.2 (max 1 TB). Grazie alla ricarica rapida ExpressCharge 2.02, il terminale recupera anche l’80% di energia in 40 minuti.

Per celebrare i 25 anni della propria serie di workstation mobili, DELL ha annunciato, in quantità limitata negli USA. il laptop Precision 5470 25th Anniversary Edition, con una particolare incisione celebrativa e una finitura in blu cobalto. Infine, sempre con la destinazione d’uso della scienza dei dati, della creazione di contenuti, del CAD 3D, e del VR/AR, hanno fatto la loro comparsa i notebook Precision 7770 e 7670, con display da 17 e 16 pollici.

Il modello Precision 7770 (3.01 kg) ha uno chassis realizzato con bioplastica e fibra di carbonio riciclata, nella colorazione Aluminium Titan Grey. Lo schermo da 17.3”, risoluto a 2160p 120Hz o a 1080p 60Hz, grazie ai WLED ottiene 500 nits di luminosità. Tra le CPU Intel di 12a gen, può arrivare anche a quelle con 55W di TDP, come nel caso degli i9 Alder Lake-HX con vPro mentre, tra le opzioni per la GPU, figurano le RTX 3080 Ti e RTX A5500, ambedue di Nvidia con 16 GB dedicati. Lo storage può arrivare sino a 16 Terabyte, via 4 slot NVMe con interfaccia PCIe Gen 4 mentre la RAM dipende dal tipo di modulo: con i proprietari CAMM si arriva a 128 GB massimi, con i comuni SO-DIMM ci si ferma a 64 GB. Predisposto per il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E, tale portatile vanta diverse porte, tra cui il combo jack, una USB 3.2 di 2a gen, due Thunderbolt 4, altrettante USB 3.2 di 1a gen, una RJ45, e porte HDMI (2.0a + 2.1). La batteria varia a seconda della risoluzione scelta: l’opzione più dispendiosa ha una riserva da 93 Wh, mentre l’altra si avvale di una comunque ampia batteria da 83 Wh.

Il modello Precision 7670 condivide molto col modello da 17 pollici, come lo storage di facile accesso dal basso, una webcam IR FHD, due microfoni con soppressione del rumore, il clickpad con l’opzione per l’NFC: il sistema di dissipazione, in comue, tra le varie peculiarità, sfrutta il materiale termoisolante GORE, e ventole con pale a polimeri liquidi e doppia uscita contrapposta. Accertate le similitudini anche per CPU e GPU, le differenze ruotano attorno al display da 16” (a scelta tra OLED da 2400p 60Hz con 400 nits, WLED con 500 nits, 1200p 60Hz con 250 nits), posto che il minor spazio costringe a dei compromessi, come nel caso dei soli 3 Slot per gli SSD M.2, per un massimo di 12 TB di archiviazione.