Da DELL arrivano anche le worstation mobili Precision, rinnovate con Intel 12a gen

Dopo aver sfoggiato i notebook rinnovati della gamma Latitude, il brand americano DELL ha proceduto alla seconda fase dei suoi annunci primaverili di fine Marso / inizio Aprile, passando alla gamma Precision, anche in questo caso con attenzione a nuove funzioni e sostenibilità.

I processori Intel Core 12a gen mobile vPro delle serie H e P mettono l’intelligenza artificiale anche a disposizione della sicurezza, nelle workstation mobili Precision 3570 e 3571, Precision 5470, 5570 e 5770, apprezzabili anche sul piano dell’autonomia, e degli schermi per resa cromatica e risoluzione. I piccoli Dell Precision 3570 (22.15 per 1.59 Kg) e 3571 (25.7mm per 1.79 Kg) condividono gli schermi da 15.6 pollici: il primo modello punta più sull’autonomia, mentre il secondo, dall’impiego delle Intel di 12a gen serie H, tradisce il puntare più sulle performance.

Tra i comuni denominatori vi sono schermi che arrivano al 4K con 100% di copertura sul color gamut sRGB, sormontati da webcam FullHD con infrarossi e sensore AI per la prossimità. Nella scheda tecnica interna, il modello 3570 opta per le serie U e P degli Intel di 12a gen U/P (col clou nel Core i7-1280P), con RAM max da 64 GB ma DDR4, mentre il 3571 si concede degli Alder Lake la serie H sino ai Core i9, con un TDP da 45W e una RAM DDR5 4800 anche qui fino a 64 GB.

Lo storage SSD non fa complimenti, toccando vette di 2 TB (in M.2 PCIe 4.0). Per la grafica, la scelta è ricaduta sulla serie A delle Nvidia RTX che, nel caso della A2000, può sfoggiare 8 GB di memoria riservata): il pericolo di accumuli di calore è scongiurato da un sistema avanzato per la dissipazione termica. Restando nella sezione multimediale, entrano in scena le ottimizzazioni Waves MaxxAudio Pro. Sul versante delle espansibilità, l’array delle interfacce di input – output è di tutto rispetto, con il combo jack per l’audio, e una sequenza di RJ45, USB Type-A 3.2, HDMI 2.0 e Thunderbolt 4 mentre, per le connettività, c’è il top col Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6e e l’opzione per il 4G LTE. Da segnalare, in tema di autonomia, il poter fare affidamento sulla ricarica rapida ExpressCharge/Express Charge Boost.

Si candidano a essere le workstation mobili più potenti nella loro categoria i modelli Precision 5470 da 14”, Precision 5570 da 15” e Precision 5770 da 17”: il capostipite del terzetto, il Dell Precision 5470, ha un sottile (19 mm di spessore) e leggero (1.48 kg) telaio con uno schermo QHD+ con 100% sRGB, 500 nits, supporto al pennino e al touch, strette cornici (Infinity Edge), sormontato da una IR FullHD camera. Di rimpetto ci si avvale di un’efficiente digitazione sulla comoda tastiera Pro 2.5, con l’utente che può mettersi comodo sui poggiapolsi sempre freschi in fibra di carbonio.

Sempre qui è presente il lettore d’impronte e, per l’audio, un subwoofer centrale assieme a due altoparlanti laterali, all’insegna di un audio che conta pure su un array di microfoni. Lato prestazioni, i processori Intel di 12a arrivano fino al Core i9-12900HK, con la grafica che può rimanere l’integrata Iris Xe, od optare per la dedicata RTX A1000 Laptop di Nvidia con 4 GB riservati.

La RAM (DDR5) arriva sino a 64 GB e lo storage SSD (PCI-E 4.0) fino a 2 TB. In conseguenza di tali scelte, è di stanza, via Type-C, il connettore Thunderbolt 4 e la connettività Wi-Fi 6E, con molte altre specifiche mutuate dalla serie 3000: la serie di workstation Precision 5000 può arrivare, come batterie, fino a 72 WHr.

Un gradino sotto, ecco spuntare i modelli 5570 e 5770 delle workstation DELL Precision. Indicato per gli amanti della grafica (visti i color gamut AdobeRGB al 100% e DCI-P3 al 99%) il 5570 schiera un display con 16:10 di rapporto, WVA PremierColor, capace di arrivare fino a un UHD+, con opzione touch, ben leggibile all’aperto (contrasto a 1600:1 e 500 nits di luminosità). La sezione logica non ha compromessi, con il Core i9-12900HK affiancato dalla scheda grafica RTX A2000 di Nvidia mentre le memorie arrivano a una RAM DDR5 da 64 GB e uno storage SSD della 4a gen PCIe sino a 4 TB.

L’energia qui è stoccata in 86 WHr di batteria. Nel quasi gemello 5770, una sorta di fratello maggiore di mezzo Kg più pesante, dall’alto dei suoi 2.56 kg, è presente un display da 17”: il corpo macchina, inclusivo del nuovo PCI-E 4.0 per SSD sino a 8 TB, tiene a bada il motore ruggente dei nuovi processori, che prevedono opzioni sino a un i9 da 14 core con GPU dedicata RTX A3000 di Nvidia provvista di 12 GB riservati, con un ovviamente avanzato sistema di dissipazione. In compenso, ne viene il supporto al Thunderbolt 4 in 4 Type-C anche con Power Delivery e Display Port. In questo caso, il laptop che può sostituire Windows (10 od 11) con Linux (Ubuntu e RedHat), integra una batteria che sale a 97WHr.