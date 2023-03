Da Celly arrivano 4 modelli di auricolari true wireless

Celly, brand del gruppo Esprinet che solo pochi giorni fa aveva ufficializzato i monopattini elettrici più adatti per la primavera 2023, ha tenuto nelle scorse ore un annuncio che ha messo in campo le proprie novità per quel che riguarda il proprio assortimento di auricolari senza fili che, all’insegna delle più recenti tecnologie e di una buona qualità audio, possono soddisfare tutte le esigenze, dal lavoro all’intrattenimento passando per le attività all’aperto.

Ultrasound sono auricolari con capsula in-ear che isola passivamente dai rumori ambientali: si controllano con i comandi touch sulle superfici esterne e mettono a disposizione la riduzione dei rumori ambientali, ENC, durante le chiamate, grazie a due microfoni (uno per unità). La ricarica completa assicura 5 ore di riproduzioni incrementabili grazie alla custodia, a chiusura e alloggiamento magnetico, caricabile via Type-C (con cavo incluso). Disponibili in bianco o nero, sono venduti a un prezzo consigliato di 69,99 euro.

Molto leggeri (4 grammi), gli auricolari Ambiental hanno ancora i controlli touch. Il loro design gli consente di mantenersi ancorati alle orecchie ed, essendo ad anello per quel che concerne la capsula, fa sì che, senza rinunciare al suono emesso (20 – 20000 Hz di risposta in frequenza), si possa ascoltare quel che accade intorno a sé per quando ci si allena all’aperto. Implementati col Bluetooth 5.1, sono autonomi per 4 ore grazie alle mini batterie da 30 mAh e traggono più autonomia dalla custodia (300 mAh, 26,5 g), caricabile via Type-C. Il prezzo consigliato in questo caso è di 49,99 euro.

Davvero compatti, con un peso di 3.7 grammi a capsula (in-ear), gli auricolari Flip2 hanno controlli touch e il Bluetooth 5.3 per collegarsi alla sorgente, riproducendo poi l’audio con 20 – 20000 Hz di risposta in frequenza. Hanno un’autonomia di 4 ore grazie alle batterie da 45 mAh, incrementabili grazie alla custodia (300 mAh) provvista di carica Type-C. Con il loro tipico design distintivo, questi auricolari vengono venduti a 39,99 euro.

Economici, con un prezzo di 29,99 euro, e leggeri, con un peso di 3,4 grammi, gli auricolari Buz2 hanno un design a stanghetta (sensibile al tocco) con capsule a goccia. Sono collegati col Bluetooth 5.3, dispongono di controlli touch sulle asticelle, e sono autonomia per 4 ore, grazie alle batterie da 30 mAh. La custodia, 300 mAh, si carica in mezzora via Type-C.