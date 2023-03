Nilox annuncia i nuovi monopattini elettrici per la primavera 2023

Nilox, brand del gruppo Esprinet che si dedica alla tecnologia per la vita all’aria aperta e per lo sport, ha annunciato una nuova serie di monopattini elettrici per la primavera 2023, mettendo a disposizione prodotti innovativi che torneranno utili per spostarsi in maniera sostenibile, magari integrando i trasporti pubblici, sia per lavoro che per divertimento, onde potersi muovere aggirando code e traffico.

Nilox S1 attenziona la sicurezza in vari modi, con LED anteriori e posteriori per gli indicatori di direzioni obbligatori come da normativa, e grazie ai freni, a disco sul retro, elettronici davanti. Il display integrato permette di consultare informazioni come la marcia selezionata, la propria velocità ed il livello della batteria. In ottica di percorrenza, il motore da 350 W permette di percorrere 28 km, questa la sua autonomia dopo 4 ore di carica, viaggiando alla velocità massima di 20 km/h, limite prestabilito per legge. L’utente, a proposito della velocità, potrà giostrarsi tra 3 velocità standard e disporre del cruise control per tenere la velocità desiderata.

Non manca, nel Nilox S1, in veste di antifurto, la funzionalità NFC per lo sblocco del veicolo. Il prezzo consigliato al pubblico è di 499,95 euro. Passando al secondo monopattino, Nilox M1. Quest’ultimo, sempre con sblocco via NFC e display per seguire livello di energia, velocità, etc, dedicata diverse attenzioni all’utente. Le manopole sono in morbido materiale anti-batterico ed anche la pedana, in gomma per un miglior grip, è facilmente lavabile. Sul retro ci sono freni a disco (freno motore davanti) e un LED che integra gli obbligatori indicatori di direzione.

C’è un kit per il montaggio delle frecce anteriori, un LED che fa da faro anteriore e una vernice che, al buio, essendo luminescente, rende meglio identificabile il passeggero. Motoristicamente parlando, c’è un propulsore elettrico da 350W, che permette una velocità massima di 20 km/h e un’autonomia di 28 km, con ottime performance anche in salita, essendo in grado di affrontare pendenze del 21%. In questo caso, il prezzo è di 399,95 euro.

Dedicati ai tifosi della seconda squadra di Milano, Nilox Doc 8five Inter è un monopattino con buone performance tanto in pianura quanto in salita grazie al motore da 350W. Alla sicurezza si bada col kit di montaggio delle frecce anteriori, grazie al controllo dal cruscotto di clacson, luce anteriore e e posteriore a LED, ma anche in ragione degli pneumatici da 8.5 pollici, con freno motore davanti e a disco dietro. Il prezzo di questo veicolo è di 369,95 euro.