Da AOC i nuovi monitor per gaming AGON, da 24 e 27”, con 165 Hz

Dopo i nuovi modelli annunciati in quel di Gennaio, il marchio taiwanese AOC ha reso noto d’aver ampliato il proprio bouquet di display per il gaming (e non solo) con due nuovi modelli, presenti anche in versione “ridotta” quanto a dotazioni, sostanziatisi nei 24G2SPU (24G2SPAE) e 27G2SPU (27G2SPAE).

Disponibili tra Marzo e Aprile, i nuovi monitor 24G2SPU (263.80 dollari, o 241 euro ) e 27G2SPU (324.47 dollari, o 296 euro), inseriti nella gamma AGON, poco sotto la serie G3 (che comprende modelli con curvatura a 1000R), danno nuova linfa vitale alla serie G2 visto che, in sostanza, vanno a sostituire i precedenti modelli 24G2U e 27G2U. Di base, possono essere regolati anche in altezza, inclinazione, e rotazione e, grazie al loro design frameless su 3 lati, risultano adattissimi ai contesti multi-monitor, magari abbinati (da Luglio) alle controparti semplificate 24G2SPU (237.42 dollari, o 271 euro) e 27G2SPU (296.77 dollari, o 271 euro), che possono essere montate via attacco VESA o tramite il braccio AD110D0.

Dal punto di vista visivo, i monitor 24G2SPU e 27G2SPU hanno pannelli IPS da 24 (60.5) e 27 pollici (68.6 cm), con risoluzione FullHD: un’esperienza di gioco fluida è assicurata dai 165 Hz di refresh rate, ma anche dall’estrema reattività stigmatizzata dal valore di 1 ms come tempo di risposta (MPRT) utile anche per assicurare immagini prive di sfocature e nitide, laddove il supporto all’Adaptive-Sync, foriero di una frequenza di aggiornamento variabile, evita fenomeni di strappo.

Nel corredo tecnico hardware dei monitor AOC AGON 24G2SPU e 27G2SPU rientrano anche altri elementi, come l’hub USB, pratico nel ridurre l’ingombro sulla scrivania permettendo di collegare direttamente al monitor le periferiche di input quali tastiera e mouse, o come la coppia di speaker da 2W cadauno. Da sottolineare che la mancanza dell’hub USB e la presenza di uno stand meno complesso sono proprio le caratteristiche distintive delle succitate varianti semplificate 24G2SPU e 27G2SPU.

Sul piano software, i monitor AGON 24G2SPU e 27G2SPU di AOC hanno il rinnovato OSD G-Menu, per regolare al volo le impostazioni, tre preset a seconda di specifiche tipologie di gioco (FPS, RTS, Racing), una LowBlue Mode per le lunghe sessioni di gioco o il gaming notturno, una modalità Game Color che permette di customizzare a piacimento la saturazione, e la sovrapposizione del mirino via Dial Point.