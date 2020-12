Cubot C3: ufficiale lo smartwatch con look da cronografo analogico

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il Cubot C3, dalle immagini diffuse in Rete, stupisce non poco per il look decisamente premium, persino nel cinturino di cui si fatica a riconoscere la natura siliconica: le specifiche, come funzioni, sono basiche ma complete, mentre i sensori di bordo, comprensivi di accelerometro e giroscopio, ma non di un GPS, si occupano di fornire alcuni feedback sulle attività sportive, assieme al cardiofrequenzimetro.