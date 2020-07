CP DuoBoard: anche in Italia la lavagna elettronica interattiva di BenQ

Anche la taiwanese BenQ Corporation ha partecipato al recente sviluppo (causa coronavirus) dello smart working, annunciando lo sbarco in Italia della propria soluzione di lavagna aziendale onnicomprensiva CP DuoBoard, in grado di fungere da sistema per le videoconferenze (grazie alla presenza di microfoni per ridurre eco e rumori ambientali, e di una webcam integrata), da lavagna elettronica, e da monitor, col fine di rendere più sinergica, e creativa, l’interazione, anche in remoto, tra più persone.

Chiamata a competere con analoghe soluzioni di Samsung e Microsoft, BenQ CP DuoBoard comprende due modelli, il CP6501K da 65 pollici (ruotabile anche in verticale), ed il CP8601K da 86 pollici, ambedue con pannelli UHD 4K, sottoposti a trattamento “Germ Resistant” mediante un film nanoionico di argento (capace di evitare il proliferare di germi sulla superficie del dispositivo), protettivi della vista tramite la Smart Eye-Care Solution che previene lo stress della vista: a bordo, la suite Collaboration + porta in dote vari tool di produttività.

Tra essi, DuoOS permette di eseguire su un unico DuoBoard due sistemi operativi, a scelta tra Windows, macOS, Android, iOS, mentre a supporto del multi-tasking si schiera il Duo Windows, che consente di affiancare due sorgenti o due app su uno stesso DuoBoard. Qualcosa di simile si ha anche mediante il tool Duo Users che, basato sul multi-touch, fa sì che più utenti possano cooperare nello stesso tempo su un’unica app.

Con Duo Boards, invece, si crea un unico spazio di lavoro, tra più persone, affiancando due diversi monitor DuoBoard, laddove l’intervento da remoto su uno stesso DuoBoard in modalità lavagna elettronica cloud based avviene col tool EZWrite, che permette ai partecipanti di palesare le proprie idee scrivendo ciascuno dal proprio dispositivo mobile.

Sul versante gestionale, tornano utili, sul CP DuoBoard di BenQ, la Device Management Solution (DMS), che permette ai responsabili IT aziendali di installare o disinstallare da remoto le app su una flotta di terminali, mentre l’Account Management System, o AMS, consentirà agli utenti di loggarsi al dispositivo semplicemente avvicinando allo stesso (munito di NFC) la propria card, sì da veder palesare il proprio desktop customizzato con i propri file e app, ed aver accesso alla propria porzione di cloud storage evitando il log-in manuale di username e password.