Cooling X e Sneaker X: ufficiali da Cooler Master a prezzi da record

Cooler Master ha annunciato due prodotti dedicati al gaming, con form factor molto diversi da loro, ma prezzati secondo listini per veri intenditori del gaming che vogliono prestazioni alte senza dover perdere tempo nell’assemblarsi una macchina da soli.

In arrivo a fine Giugno per 6.999 dollari, Cooling X, il primo prodotto, è un computer Desktop che misura 266 x 149,4 x 371,6 mm, e ha un peso di 17,3 kg. Provvisto di chipset AMD B650, risulta mosso dall’APU AMD Ryzen 9 7950X 3D con GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4080: sia la CPU che la GPU sono raffreddati a liquido con un radiatore da 240 mm. Il sistema, appunto nell’ambito della dissipazione del calore, è in grado di evitare il throttling grazie anche al fatto che le paratie laterali, grazie alla serpentina di cui son effigiati, fanno da camera di raffreddamento.

Mediante due blocchi di RAM DDR5-5 Dual Channel da 32 GB si arriva a 64 GB di memoria volatile per il multi-tasking mentre come spazio d’archiviazione due moduli SSD da 2 TB PCIe 4.0 NVMe M2 consentono di arrivare a 4 Terabyte in totale. Come schede di rete, vi è quella che garantisce Ethernet 2.5 Gbps, Wi-Fi 6E, e Bluetooth 5.2. La sequenza delle interfacce I/O è molto ampia: nascoste alla vista troviamo tre DisplayPort 1.4a fino a 8K, una HDMI 2.1a fino a 4K, due USB-A 3.2, e una USB-C 3.2.

Davanti invece sono piazzate due USB Type-A 3.2 Gen 1 con trasferimento dati a 5 Gbps, una LAN 2,5 Gbps, un 7.1 channel audio, una HDMI 2.1a fino a 4K, un terzetto di USB Type-A 3.2 Gen 2 con trasferimento a 10 Gbps, e una USB Type-C 3.2 Gen 2×2 20 Gbps. A fornire l’energia è un potente alimentatore Cooler Master V850 SFX Gold. In termini di software, è adottato Windows 11 Pro.

Sneaker X è un prodotto non convenzionale, magari adatto da usare con la poltrona Synk X, indicato per chi ama il gaming ma in stile snakers (nei colori Classic Red, e Special Editions). Arriva a inizio Luglio per 5.999 dollari ed a quella cifra offre uno chassis da 650 x 306 x 651 mm in alluminio, acciaio e plastica al cui interno troviamo una motherboard Mini ITX. Le altre specifiche elaborative per ora latitano, ma è stata dichiarata la possibilità di montarvi GPU da 304 x 137 x 61 mm. Lo storage è un SSD da 2,5 pollici mentre la RAM può arrivare a 64 GB. Attestato con un alimentatore Cooler Master SFX 850 watt Gold, non lesina in dissipazione del calore (via ventole Cooler Master MF120 Halo e radiatori Cooler Master Flux 360 Special Edition) e accessori (controller PWM fan & ARGB, 16x riser cable 400 mm PCIe 4.0).