Cooler Master presenta la poltrona da gaming smart Synk X

Gli amanti del gaming non scelgono solo monitor o hardware di elevate prestazioni, ma curano molto anche la postazione su cui siedono, che non sempre deve limitarsi a ospitare il player, ma può supportarlo come fosse un accessorio o una serie di accessori. Cooler Master, noto brand per alimentatori e sistemi di raffreddamento, pur senza gli estremi della Orb X, ha annunciato in tale categoria una poltrona da gaming, la Synk X, molto originale.

Questa poltrona (69 x 56 x 122/130 cm per 29,4 kg) ha una seduta in memory foam che, avvolto da un tessuto traspirante, è stampato ad alta densità: alcune parti dell’insieme sono in legno, mentre altre sono in acciaio. Lo schienale è lungo circa 83 cm e largo nel punto massimo 57 cm: la poltrona, alta con la base circa 136 cm, ha braccioli che possono essere regolati (in altezza, a 90 mm) e un poggiapiedi sia retrattile che a due stadi. Ovviamente non mancano varie impostazioni per regolare (sino a 90 mm) l’altezza, grazie al pistone di 4a classe.

Tecnicamente si tratta di una poltrona aptica, nel senso che converte le onde sonore (con una latenza audio di 5,6 ms) in vibrazioni, in modo da far sentire sulla pelle gli effetti del gioco, all’insegna di una maggiore immersività. Il collegamento, con device mobili, computer, tablet, visori VR, console di gioco, avviene senza fili, grazie alla connettività Bluetooth.

Non mancano diverse funzioni. Il sistema Cooler Master Halo Illumination consente una certa personalizzazione estetica, ma anche offre un contributo all’immersività nel gioco, visto che mette a disposizione 7 modalità per la illuminazione mediante la recente tipologia di LED ARGB (Addressable RGB). Addirittura, senza la necessità di rivolgersi e di disporre di software aggiuntivi, è possibile, mediante un’elaborata interfaccia, anche molto completa, intervenire sul volume delle cuffie, sull’intensità della vibrazione, e sulla sorgente dell’audio.

Lo specialista del settore, Drako, distribuisce in Italia la poltrona smart da gaming Cooler Master Synk X al prezzo, tutt’altro che trascurabile (ma solo se la si vede come una poltrona da eSport classica), di 1.279 euro.