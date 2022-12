Cooler Master presenta la postazione tuttofare Orb X

Ascolta questo articolo

Dopo averlo esibito in demo nel corso del CES 2021, Cooler Master ha messo in produzione e annunciato la prossima commercializzazione del suo pod informatico Orb X degno rivale dei Predator Thronos e Thronos Air di Acer.

La postazione di Cooler Master ha dimensioni imponenti, pari a 1881 x 1810 x 2088 mm, con un peso che supera non di poco i 300 kg, attestandosi sui 343 chilogrammi: di base, comprende una poltrona rivestita in vera pelle, con poggiapiedi, supporto lombare, e poggiatesta regolabile. Non isola completamente l’utente, ma ci va vicino: quando ci si siede al suo interno, un meccanismo motorizzato abbassa sulla testa dell’utente una calotta o guscio in resina ABS, per ridurre le distrazioni dalle proprie attività o dai giochi preferiti.

In più viene abbassato, e posto a livello degli occhi, un apparato di visualizzazione dei contenuti: quest’ultimo può sostanziarsi in un display unico ultrawide da 34 pollici o in 3 display da 27 pollici: nel primo caso, si va incontro a un uso professionale, mentre nel secondo si supportano le esigenze immersive dei gamers. Anche sul piano audio, il prodotto è alquanto immersivo immersivo e avvolgente: l’output sonoro, da 60W, viene erogato mediante un sistema che prevede una coppia di tweeter, altrettanti altoparlanti full-range, e un subwoofer da 5 pollici.

All’Orb X non manca praticamente nulla, tanto che è verosimile pensare che al suo interno l’utente possa farvi di tutto, come gli umani sulle poltrone tuttofare del cartoon Wall-E: ci sono porte USB Type-C e Type-A, ad esempio per ricaricare i dispositivi sino a 60 W, una scrivania con carica wireless. In un vano nascosto, l’Orb X può ospitare, inoltre, una consolle da gioco, un PC o una workstation (da comparsi a parte), cui il pod di Cooler Master dedica “un alimentatore in grado di erogare fino a 1200W“. Ovviamente, non manca l’illuminazione RGB in diversi punti, personalizzabile

Al momento, è possibile mettersi in lista d’attesa per l’acquisto dell’Orb X, anche se il prezzo non è stato ancora comunicato: attualmente, le voci di corridoio ipotizzano un listino di circa 15 mila dollari o 10.000 euro.