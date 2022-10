Conquest S23: ufficiale il rugged phone 5G di livello medio-alto

Ascolta questo articolo

Di tanto in tanto, nel mondo della telefonia mobile emerge un nuovo brand, o si fa strada un brand già esistente grazie a una sua creazione originale. Esattamente questo è il caso del brand cinese Conquest che ha appena annunciato lo smartphone rugged Conquest S23s, per ora senza prezzo (presumibilmente più alto dei 450 dollari richiesti per l’S21).

Il Conquest S23 gode delle certificazioni di impermeabilità IP68 – IP69K e di quella di resistenza MIL-STD-810H (risultando capace di operare da -40 a +70 gradi Celsius): le dimensioni, importanti, con 172 x 80 x 18 mm per 380 grammi, dipendono sia dalle varie corazzature, che dalla presenza di una batteria da ben 10.000 mAh, caricabile in un’ora e mezza, nonostante la carica veloce a 66W via microUSB Type-C.

Provvisto anche della ricarica magnetica, il Conquest S23 è un rugged phone modulare, grazie al connettore che permette di aggiungere una porta RJ45, un endoscopio, o altro: frontalmente, è presente un display piatto da 6.58 pollici, risoluto a 1080p, con un refresh rate decisamente elevato, pari a 120 Hz. Nel notch a goccia, si trova la selfiecamera, da 32 megapixel.

Ideale anche come walkie-talkie (DMR / PoC), il Conquest S23 sul retro ha uno scanner per le impronte digitali, di foggia squadrata e, sopra, in un bumper che copre sfrutta la larghezza, con un vetro uniforme a proteggere l’insieme, una elaborata multi-camera comprensiva di Flash LED. Quest’ultima ha un sensore principale da 108 megapixel, uno per la visione notturna da 20 megapixel con annessi infrarossi, uno per le macro da 5 megapixel e una termocamera da 0,05 megapixel. Sul piano dell’audio, oltre allo speaker mono, vi è un subwoofer da ben 120 decibel, ideale per farsi sentire a lunghe distanze.

A portare anche il 5G è il processore octacore (2.4 GHz) a 6 nanometri MediaTek Dimensity 900, con GPU Mali-G78MC4: la RAM prevede 8 o 12 GB, mentre lo storage si esplica in 128 o 256 GB e può essere espanso. Attenzione, però, perché lo slot duale è ibrido e quindi o si possono usare due nanoSIM o una sola assieme alla microSD. Provvisto anche delle connettività GPS (Glonass, Beidou, QZSS), dell’NFC per i pagamenti, del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.2, il Conquest S23 usa come sistema operativo Android 12.