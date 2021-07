Con Sony lo speaker si indossa a spalla, grazie al nuovo SRS-NB10

La pandemia ha indubbiamente cambiato le abitudini delle persone, introducendo il fenomeno dello smart working, con la conseguenza che il tempo trascorso dagli utenti a fruire contenuti si è esponenzialmente amplificato, con tutte le conseguenze del caso. Consapevole di tale assunto Sony, già reduce dal lancio degli auricolari tws premium WF-1000XM4, ha varato, in vista del Settembre 2021 (ad un prezzo ignoto per l’Italia, sebbene destinato a non allontanarsi troppo dai 150 euro chiesti in Germania), un curioso accessorio, l’SRS-NB10, uno speaker portable in bianco o nero che, somigliante a una neckband, va indossato “a spalla”.

Composto da un archetto flessibile impermeabile IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, il nuovo frutto dell’ingegno nipponico (191 x 49 x 185 millimetri, per 113 grammi) integra diffusori full-range puntati verso le orecchie dell’utente, però lasciate libere di rimanere consapevoli dei suoni ambientali, con i radiatori passivi collocati sul retro, lungo la finitura in tessuto, che si occupano di esaltare le basse frequenze: in questo modo, è possibile percepire nitidamente la voce dell’interlocutore durante un meeting remoto, anche a basso volume, in modo da preservare la propria privacy e da non disturbare familiari o colleghi presenti nel medesimo ambiente.

I microfoni omnidirezionali di tipo beamforming, silenziabili mediante il pulsante MIC Mute, captano direttamente il parlato dell’utente (Precise Voice Pickup), col sistema di elaborazione che si occupa di minimizzare echi e rumori di fondo, assicurando al nostro interlocutore un ritorno audio sempre nitido e chiaro. Il controllo, come accennato, avviene mediante dei pulsanti, tra cui anche quelli – gemelli, ai lati – per regolare il volume, o per avviare / mettere in pausa la musica.

Equipaggiato con il supporto alla connessione Bluetooth 5.1 (secondo i profili A2DP, AVRCP, HFP e HSP e i codec AAC / SBC) multipoint, lo speaker da spalla Sony SRS-NB10 può esser connesso simultaneamente a un PC e allo smartphone, cioè a due sorgenti sonore, con la musica che si interrompe al sopraggiungere di una chiamata (cui si potrà rispondere attraverso il pulsante solitamente destinato alla gestione della riproduzione musicale), per poi riprendere automaticamente alla conclusione della stessa.

La ricarica, attuata tramite una porticina microUSB Type-C, assicura allo speaker-neckband Sony SRS-NB10 20 ore massime di funzionamento, col fast charge che ne regala una aggiuntiva dopo appena 10 minuti di rabbocco energetico.