Computex 2023: da Acer Predator Triton 16, Swift Edge 16 e un router ecologico

All’importante fiera del Computex di Taipei, il brand locale Acer ha annunciato due portatili, i modelli Predator Triton 16 e Swift Edge 16, dedicati il primo ai gamer (che beneficiano pure di un mese di Xbox Game Pass gratis) e il secondo all’utenza generale creativi compresi, oltre al router Acer Connect Vero W6m realizzato al 30% con plastica di riciclo post consumo.

Predator Triton 16 (Settembre, da 2.299 euro) ha uno chasis sottile (19,9 mm) che, nonostante questo, implementa un buon sistema di dissipazione del calore, con l’impiego del metallo per la scocca, l’ottimizzazione proprietaria Vortex Flow, ventole AeroBlade 3D di 5a gen in metallo e l’applicazione del metallo liquido come pasta termica per la CPU.

Quest’accortezza permette di impiegare come chipset Intel Core i9 di 13ma generazione, sino a 5,4 GHz, affiancate dalla GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4070: la RAM, DDR5 a 5.200 MHz, può arrivare sino a 32 GB mentre anche lo storage, sino a 2 TB, è molto veloce, essendo un SSD PCIe M.2.

Lo schermo di questo notebook Predator Triton 16 è un LCD IPS da 16 pollici secondo un rapporto in 16:10 con 2.560 x 1.600 pixel di risoluzione WQXGA, 240 Hz di regresh rate, 500 nits di luminosità di picco, DCI-P3 coperto al 100%, e supporto sia all’Nvidia Advanced Optimus che all’Nvidia G-Sync.

Dall’altra parte, il corpo macchina, con scanner per le impronte digitali compatibile con Windows Hello, ha diverse porte (2x USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, USB-C con Thunderbolt 4, lettore microSD), varie connettività senza fili (WiFi 6E e Bluetooth) mediante la scheda di rete Intel Killer DoubleShot Pro. Il sistema operativo è Windows 11.

Il telaio del portatile (Luglio, da da 1.199 euro) Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) è in lega di magnesio, il che gli permette di mantenersi sottile e leggero (12,95 mm di spessore per 1,23 kg di peso) in modo che sia ben trasportabile. Spalancato, il terminale rivela uno schermo panoramico (16:10) OLED da 16 pollici con risoluzione 3,2K (3.200 x 2.000 pixel), 120 Hz di refres rate, 500 nits di picco, 100% dello spazio colore DCI-P3 coperto, 0,2 ms di tempo di risposta, Nvidia Advanced Optimus e Nvidia G-Sync supportati, DisplayHDR 500 e TÜV Rheinland Eyesafe presenti come certificazione di qualità visiva e di basso impatto per la vista.

Dall’altra parte il corpo macchina ha sempre lo scanner per le impronte compatibile con Hello visto che c’è Windows 11, e diverse porte perimetriche di Input e Output (2x USB-A, HDMI 2.1, USB-C PD 65 watt, lettore microSD): all’interno la APU AMD Ryzen 7040 series coopera con la GPU integrata Radeon 780M, avvalendosi sempre della RAM LPDDR5, sino a 32 GB e dello storage SSD PCIe Gen 4 sino a 2 TB. Alla dissipazione del calore bada la tecnologia TwinAir cooling.

Non manca la connettività Wi-Fi 7 fino a 5,8 Gbps, che permetterà di sostenere ottime videochiamate online, vista anche la presenza di una webcam da 1440p con riduzione dei rumori ed esaltamento della voce (Acer Temporal Noise Reduction e Acer PurifiedVoice).

Con la finitura grigio ciottolo arriva il router mesh Acer Connect Vero W6m: quest’ultimo è mosso da un processore (2.0 GHz) quadcore di MediaTek, coadiuvato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, che supporta la connettività Wi-Fi 6E (dual band) sino a 7,8 Gbps. Certificato EU EN 303 645 (RED) Cyber Security Standards, ha una modalità Eco che interviene sulla frequenza di distribuzione dei dati ottimizzando i consumi, visto che resta sempre acceso.