ColorFit Ultra 2: da Noise il nuovo smartwatch low cost per salute e benessere

Dopo una piccola pausa, il brand indiano Noise è tornato in campo con i suoi orologi intelligenti, annunciando in India (al prezzo di 4.499 rupie, circa 53 euro) in fine di anno il nuovo smartwatch ColorFit Ultra 2, evoluzione e successore del modello lanciato non troppo tempo fa, lo scorso Agosto.

ColorFit Ultra 2 ha una scocca in acciaio inossidabile, certificata IP68 per l’impermeabilità e la resistenza alla polvere, ideata in varie colorazioni alternative (oro Navy Gold, nero corvino Jet Black, verde oliva Olive Green, argento grigio Silver Grey) in modo da consentirne all’utente la scelta che più si adatta alla sua personalità. Il tettuccio propone un display AMOLED squadrato da 1.68 pollici, risoluto a 368 x 448 pixel, con una certa densità di pixel per pollice (326 PPI). Secondo il costruttore, tale area visiva beneficia di una modalità sempre attiva (AOD) e può essere customizzato con un centinaio di watchface preinstallate, alcune delle quali personalizzabili, cloud based, o animate.

All’interno del corpo macchina, la batteria prevista promette circa 7 giorni di autonomia in uso continuo. Sul fondello, gli immancabili sensori permettono di tracciare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il sonno ed i suoi cicli, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Sempre in ottica salutistica, il viene seguito anche il benessere femminile, offrendo al gentil sesso uno strumento per tenere sotto controllo il ciclo mestruale.

In tema sportivo, il nuovo smartwatch Noise ColorFit Ultra 2 è in grado di attenzionare oltre 60 attività sportive, con i dati che possono poi essere più compiutamente analizzati anche mediante la compaion app ufficiale, nota come NoiseFit, al cui interno è presente l’apposito ambiente Noise Health Suite. Collegato, invece, in Bluetooth col telefono di riferimento, tra le altre cose, permette di riceverne le notifiche, potendo beneficiare anche di un sistema di pratiche risposte rapide per gli SMS.

Ovviamente, nel Noise ColorFit Ultra 2 non mancano certo alcune funzionalità già preinstallate e usabili senza ricorrere allo smartphone associato: in tal senso, vi è una modalità non disturbare (DND) smart, funzioni di promemoria, previsioni del tempo, calcolatrice, torcia, e orologio mondiale.