Maxima Max Pro X4 e Noise ColorFit Ultra: ufficiali i nuovi smartwatch low cost

Tra i paesi con la più intensa crescita tecnologica del momento figura senza dubbio l’India, le cui locali imprese Maxima e Noise hanno da poco annunciato due interessanti smartwatch, rispettivamente battezzati come Maxima Max Pro X4 e Noise ColorFit Ultra, in vendita anche tramite la locale diramazione di Amazon.

Da Maxima, solitamente versata negli orologi eleganti di tipo tradizionale (e al massimo ibridi), arriva un wearable tutto intelligente e impermeabile (IP68), il Max Pro X4, con un design circolare, un peso ridotto (22 grammi) e cinturini in colori diversi (in trama metallica nera, o in silicone blu / grigio). Il tettuccio è occupato da un display TFT IPS da 1.3 pollici, ottimamente leggibile sotto la luce del sole, grazie ai 380 nits di luminosità, implementato con lo stand-by, capace di cambiare quadranti, e di palesare previsioni meteo, orario, passi fatti, calorie bruciate.

Il processore Realtek a bordo del wearable Max Pro X4gestisce la connessione con lo smartphone, via Bluetooth e app Coolwear, consentendo di ricevere le notifiche delle app, di venir avvertiti sulle chiamate in arrivo (rifiutabili), di ritrovare il telefono e di gestirne la fotocamera: sul versante salutistico, sono presenti gli esercizi di respirazione, il monitoraggio cardiaco 24/7, e il calcolo della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Essendo anche un fitness tracker, lo smartwatch low cost (3.799 rupie, o 43 euro) Maxima Max Pro X4 non si fa mancare la registrazione dei parametri per 10 attività sportive, tra cui badminton, corsa, camminata, calcio, nuoto, basket, ciclismo, salto con la cora, yoga). La batteria, secondo l’uso che se ne fa, può garantire un’autonomia dai 15 (impiego tipico) ai 6 giorni (impiego intenso).

Nota anche per essere tra i cinque marchi locali di auricolari senza fili, l’indiana Noise è tornata ad occuparsi di smartwatch, con il ColorFit Ultra (4.499 rupie, 51 euro), un wearable squadrato in stile Apple Watch, disponibile nelle colorazioni Gunmetal Grey, Space Blue, Cloud Grey, applicate a uno chassis impermeabile IP68.

In questo caso, le previsioni meteo, il cronometro, la sveglia, le fluttuazioni del mercato azionario (dopo un aggiornamento via OTA), e l’alternanza di circa 100 quadranti diversi campeggiano in un display TruView touch da 1.75 pollici risoluto in HD (320 × 385 pixel): il dorso presenta i sensori per tracciare la frequenza cardiaca 24/7, il sonno anche nella sua fase REM, lo stress, e per fornire un feedback prestazionali (con statistiche a lungo raggio via app NoiseFit) alle circa 60 attività sportive monitorate (es. nuoto, badminton, zumba, indoor, basket, balletto, attività indoor, yoga, baseball, camminata, corsa, etc). Ancora in ambito salutistico, va tenuto conto della presenza del tracking per il ciclo mestruale.

In ambito smart, grazie al Bluetooth 5.1, è possibile ricevere le notifiche dallo smartphone, controllarne la musica, ma anche avvalersi delle risposte rapide su SMS e chiamate: il tutto, grazie alla batteria da 300 mAh caricabile in due ore (120 minuti), può essere operato senza problemi per 9 giorni di funzionamento (con lo stand-by, invece, esteso a un mese).