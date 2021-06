Cinebar One 2021: da Teufel la soundbar compatta, anche con subwoofer wireless

Teufel, azienda teutonica versata nell’audio premium, già nota per la soundbar Cinebar 11, ormai presente in Italia col suo store ufficiale da Dicembre, ha annunciato la disponibilità della rinnovata e compatta soundbar Cinebar One 2021, cadenzata nelle livree alternative nero o bianco, in modo da potersi adattare con classe a qualsiasi arredamento.

La nuova Cinebar One 2021 arriva da Berlino (con spedizione entro un paio di settimane) sia in versione standard che in variante Cinebar One+, addizionata con un subwoofer senza fili da 6.5 pollici, il T6, qualora non si fosse soddisfatti dei bassi erogati dall’array integrato nel dispositivo e si desiderasse un maggior coinvolgimento, come se ci si trovasse al cinema, in particolar modo nei film d’azione: indipendentemente da tale plug-in, il corpo principale mantiene le medesime dimensioni dell’iterazione che si va a sostituire, con 11.30 cm di larghezza, 35 di lunghezza, e 6.8 di altezza, tanto da poter essere agevolmente collocata tra i piedini di una TV, alla quale si collega tramite la porta HDMI abilmente occultata sul retro, all’interno di una sezione a incavo, dedicata alle porte, che rende molto pratico il montaggio a parete. Qualora si decidesse, invece, di tenerla su una superficie piana, non ci si dovrà preoccupare delle interferenze dettate dalle vibrazioni degli alti volumi, dacché la stessa poggia su 5 piedini in gomma.

Essendo piuttosto leggera, con un peso che di poco supera il kilogrammo, la soundbar di Teufel può essere anche essere spostata agevolmente da una stanza all’altra, magari per collegarla al computer quando si gioca, facendone da altoparlante, essendo equipaggiata con una scheda audio con uscita USB prontamente rilevata, senza necessità di driver, dai PC e dai Mac: ovviamente, tipico esemplare smart, la Cinebar One 2021, controllabile tramite il proprio telecomando (es per passare alla modalità voce che esalta i dialoghi) o mediante i pulsanti a sfioramento posti sul tettuccio, non si fa mancare, oltre all’ingresso AUX per i lettori audio e le vecchie TV (il cui cambio canale, però, andrà effettuato col telecomando ad hoc), ed al jack da 3.5 mm, il Bluetooth, con supporto al codec aptX, per un mirroring dei contenuti audio da smartphone all’insegna di una qualità che, secondo Qualcomm, si avvicina a quella di un CD.

All’interno, sul piano sonoro, è presente un poker di diffusori, beneficiati ciascuno da un amplificatore di classe D, con quelli frontali dedicati ai bassi: se ciò non fosse ancora abbastanza, grazie alla tecnologia proprietaria Dynamore Ultra, che fa ricorso ai diffusori laterali quale escamotage per ampliare la spazialità del suono (in sostanza sfruttando le pareti della stanza per ottenere il rimbalzo delle onde sonore), è possibile simulare un effetto surround virtuale.

Attualmente, è già possibile acquistare la soundbar Cinebar One 2021 di Teufel, rivolgendosi allo store italiano del brand, ove il modello basic risulta prezzato a 299.99 euro, 100 euro in meno di quanto viene invece richiesto per il modello One+.