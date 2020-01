Chuwi Hi10 X: in pre-order il nuovo convertibile 2-in-1 con Windows 10

Messo in campo, verso fine anno, il nuovo ultrabook HeroBook Pro, il produttore cinese Chuwi, noto per laptop leggeri, tablet, e miniPC, ha preannunciato l’imminente arrivo sul mercato del detachable 2-in-1 Chuwi Hi10 X, con prestazioni nettamente migliorate (mediamente raddoppiate, su CPU-Z, GeekBench, e CineBench R15) rispetto al predecessore.

Chuwi Hi10 X si presenta con un sottile e leggero (261.8 x 167.3 x 8.8 mm, per 600grammi) telaio metallico, lavorato CNC e sottoposto a un procedimento di sabbiatura anodizzante onde conseguire una leggera patina texturizzante molto piacevole al tatto.

Dal punto di vista del corpo tablet, Chuwi Hi10 X, ispirato al più blasonato Asus TransBook T100, propone un touchscreen LCD IPS da 10.1 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200 pixel) declinata secondo il rapporto panoramico a 16:10, ottima leggibilità anche all’aperto (full-laminated, con scarsi riflessi), capace di supportare la scala colore sRGB e il funzionamento di una stilo HiPen H3 con 1.024 livelli di pressione.

A sinistra spiccano diverse porte, tra cui due USB Type-C (una 3.0 solo per i dati, e una 2.0 anche per la ricarica), un jack da 3.5 mm, una microHDMI, uno slot per microSD, cui si aggiunge una USB 2.0 sullo stesso lato mancino, portata in dote dalla connessione magnetica alla dock con tastiera.

Naturalmente provvisto, stante la natura del dispositivo, di due webcam, con quella anteriore settata a 2 megapixel e quella posteriore a 5, Chuwi Hi10 X, che in ambito multimediale si fregia anche di una coppia di speaker, implementa un processore quadcore (2.4 GHz in TurboBoost) Intel Celeron N4100, della generazione Gemini Lake, e la GPU UHD Graphics 600 della 9a generazione Intel, in grado di decodificare video sino al 4K@60Hz. Ambedue le unità di elaborazione si appoggiano su 6 GB di RAM, con lo storage (eMMC) – attrezzato a ospitare financo 80 film in HD – settato invece a 128 GB.

Lato connettività equipaggiato con un modem per il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi n dual band, Chuwi Hi10 X ricarica la propria batteria (3.7V/6500mAh) in 3 o 4 ore, conseguendo un’autonomia di 260 ore in stand-by (6 ore di uso medio reale). Con le prime spedizioni calendarizzate per il 27 Gennaio, il Chuwi Hi10 X, animato da Windows 10 (a quel punto col nuovo Edge già aggiornato via Windows Update), è in pre-order, su Bangood, al prezzo di 269.99 dollari (inclusivi di stilo e tastiera).