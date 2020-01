Chuwi GBox Pro: in promo il miniPC con Windows 10 adatto a casa e ufficio

Chuwi, produttore cinese esperto in miniPC, notebook, e convertibili (come l’ultimo Chuwi Hi10 X) low cost, ha appena promozionato, presso il proprio store su Gearbest, il recente mini computer desktop Chuwi GBox Pro, a basso consumo energetico, animato da Windows 10.

Caratterizzato da uno chassis squadrato con un look in stile gaming, spigoloso e con finiture rosse su sfondo nero, il Chuwi GBox Pro utilizza l’alluminio, leggero ma resistente, ottimo anche per la dissipazione passiva del calore, per il proprio telaio (18 x 14 x 4 cm, per 580 grammi), soggetto a un processo di sabbiatura esterna, che lo rende anche piuttosto elegante.

Poco ingombrante, e quindi facile anche da trasportare, onde avere un unico computer tanto a lavoro quanto a casa (nel ruolo di media-center, computer per il NAS o la videosorveglianza, etc), per giunta munita del supporto per l’attacco VESA (sì da poter essere ancorato dietro una TV o un monitor), il Chuwi GBox Pro utilizza un processore quadcore (da 1.6 a 2.4 GHz in TurboBoost) Intel Atom X, a 14 nanometri e con basso consumo energetico (12W), abbinato a una GPU Intel HD 505 (da 605 MHz), comunque in grado di gestire flussi video in 4K.

In tema di memorie, presente una RAM (LPDDR4) da 4 GB, lo storage (eMMC) arriva a 64 GB ma, previo ricorso alle porte USB presenti (due 3.0 per lo scambio veloce di dati, altrettanti 2.0 adoperabili anche per connettere tastiera e mouse, una Type-C), può guadagnare altri 2 TB massimi. Se ancora non fosse abbastanza, è presente lo slot per le schedine microSD.

Sul retro e frontalmente, Chuwi Gbox Pro vanta alcune porte per connettere schermi esterni, grazie ad una HDMI 1.4 0 ed una VGA, oltre a un jack da 3.5 mm e a una Ethernet LAN RJ45 per la connettività cablata Gigabit a 1.000 Mbps: in ogni caso, all’interno non manca la classica schedina di rete, per il Bluetooth 4.0 e il Wi-Fi ac dual band (da 2.4 e 5 GHz). Attualmente, il miniPC Chuwi GBox Pro è in vendita, appunto presso GearBest, al prezzo scontato (dell’11%, rispetto all’iniziale 171.57) di 154 euro, scalabili ulteriormente a 143.57 mediante il coupon promozionale GBCNGBOXPRO1.