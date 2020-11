Chromebox 4: ufficiale il nuovo computer compatto di Asus, con ChromeOS

Asus, noto brand della scena hi-tech taiwanese, da tempo operativo nel realizzare portatili leggeri e performanti per lavoro e studio, grazie a ChromeOS, ha utilizzato il versatile sistema operativo per PC di Google anche nel nuovo Chromebox 4, che raccoglie (negli USA a Dicembre, partendo da 289 dollari) l’eredità del modello precedente, senza snaturarne l’aspetto, ma portandovi significativi miglioramenti nell’efficienza e nella potenza elaborativa.

Sempre compatto (148,5 x 148,5 x 40 mm, per 1 kg), tanto da poter anche essere nascosto dietro un monitor grazie ad un attacco VESA di nuova generazione, l’Asus Chromebox 4 conferma il design del Chromebox 3, col logo Asus stampigliato al centro sul tettuccio, accompagnato in alto a sinistra dall’indicazione Chrome. A fronte delle dimensioni mignon, il nuovo ritrovato della computazione taiwanese risulta completo di tutto punto per quel che concerne le porte I/O perimetriche: davanti, assieme al jack da 3.5 mm per le cuffie, ed al lettore di microSD, vi sono un paio di USB 3.1 Gen2 (con battery charging 1.2).

Posteriormente, oltre al Kensington Lock ed all’ingresso per l’alimentazione (da 65 o 90W), campeggiano 3 USB 3.1 Gen2, una Ethernet Gigabit Lan e, sì da connettere anche 3 display in 4K, un paio di HDMI e una USB Type-C 3.1 Gen1 (multifunzione, quindi con uscita video Display Port e ricarica Power Delivery).

Munito di un modem per le connettività senza fili, Wi-Fi ax/6 dual band con antenne 2×2 Mu-Mimo, e Bluetooth 5.1, il Chromebox 4 di Asus manca però di altoparlanti integrati: in compenso, i vecchi processori Intel di 8a generazione della versione precedente sono qui sostituiti da modelli di 10a generazione, tra cui l’Intel Celeron 5205U, il Core i3-10110U, il Core i5-10210U, e il Core i7-10510U (un quadcore a 8 thread da 1.8 a 4.9 GHz in Turbo Boost), sempre con GPU integrata Intel UHD.

Per la RAM (DDR4 SO-DIMM), il costruttore ha previsto tagli da 4 od 8 GB, mentre in tema di storage permette di scegliere sia la capienza che la tipologia di memoria flash, con 32 o 64 GB cadenzati in eMMC, e 128/256 GB in SSD (M.2 SATA). Scelta obbligata, vista la tipologia del dispositivo, quella del sistema operativo, appunto Chrome OS, con dati sincronizzati via Drive, aggiornamenti (di sicurezza e funzionali) automatici, e Play Store per il download delle app preferite (alcune delle quali usabili anche off-line).