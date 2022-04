Chromebook x360 14a (Intel): ufficiale il convertibile HP con ChromeOS per lo studio

Dopo la valanga di annunci sfoderata a fine Gennaio, il brand americano Hewlett Packard ha presentato, per ora in India, un nuovo portatile con ChromeOS (e Assistant), il Chromebook x360 14a (Intel), un convertibile rivolto agli studenti che necessitano di un pratico ma non troppo costoso supporto per apprendere in regime di FaD (formazione a distanza), o semplicemente per studiare sfruttando anche gli strumenti e i servizi del World Wide Web.

Di poco sopra le dimensioni di un ultrabook quanto a peso, con i suoi 1.49 kg di chassis e componenti, il Chromebook x360 14a (Intel) si avvale di uno schermo LCD touch da 14 pollici, risoluto in HD, con l’81% di screen-to-body, agganciato a una cerniera con rotazione a 360° che permette al terminale di fare da notebook e da tablet, o di assumere le “piegature” a stand e tenda, magari per seguire un tutorial nel mentre si è impegnati a fare altro.

Data la destinazione d’uso, il Chromebook x360 14a (Intel) non si fa mancare una webcam per le videochiamate, con risoluzione HD e grandangolo a 88° per riprendere e inquadrare anche più persone assieme.

Di rimpetto, il costruttore ha perseguito l’obiettivo della comodità d’uso mettendo a disposizione una tastiera full-sized, quindi di dimensioni normali, con un apposito tasto di accesso rapido (“everything”, tutto) alla ricerca di Google. Al di sotto della stessa, si è optato per integrare, al posto dei chip AMD della versione originale, un processore del 2019 realizzato da Intel con litografia a 14 nanometri: si tratta del quadcore (da 1.1 a 2-6 GHz in Turbo Boost) a 4 threads Celeron N4120, equipaggiato con la scheda grafica integrata Intel UHD 600 da 700 MHz massimi.

La RAM ammonta a 4 GB, mentre lo storage, di tipo eMMC, si ferma a 64 GB: l’utente, però, avrà a disposizione, per un anno, 100 GB gratuiti su Google One, il cloud service di Mountain View. Equipaggiato con le connettività senza fili Bluetooth e Wi-Fi 5, il Chromebook x360 14a (Intel), con una sola carica, promette sino a 14 ore di autonomia, potendo sempre fare affidamento sulla tecnologia di ricarica rapida del costruttore (HP Fast Charge). L’HP Chromebook x360 14a (Intel) viene proposto, nelle colorazioni Mineral Silver, Forest Teal, Ceramic White, al prezzo di 29.999 rupie, pari a circa 362 euro.