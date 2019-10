Chaco Canyon: da Intel arriva il nuovo e silenzioso miniPC da ufficio

Benché non sia molto noto, il chipset americano Intel è anche attivo nel commercializzare hardware proprio, con computer lillipuziani di tipo Intel Stick o mini PC NUC (next unit of computing). Proprio in questa categoria, da Santa Clara è destinato ad arrivare, secondo un poco noto forum cinese, un nuovo modello, il Chaco Canyon.

Intel Chaco Canyon ha un telaio squadrato (154 x 108 x 32 mm) in plastica nera, alquanto leggero (547.5 grammi), e si presenta come silenzioso, potendo fare a meno delle ventole grazie al sistema di dissipazione passiva: quest’ultima, in particolare, è resa possibile dal fatto che la CPU montata sulla scheda madre (NUC8CCHB, con driver del chipset già disponibili), un Celeron N3350 da 1.1 GHz (o 2.4 in TurboBoost) capace di Hyper Threading, consuma solo 6 watt di energia, generando poco calore da dissipare.

Ad assistere al processore da 14 mm della generazione Apollo Lake menzionato, concorre la scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500, che si occupa delle interazioni multimediali, operando in tandem con le due HDMI posteriori (rispettivamente 1.4 e 2.0): la RAM (LPDDR3) e lo storage (eMMC) si sostanziano nelle relative pezzature da 4 e 64 GB, ma è possibile ottenere un ulteriore spazio di archiviazione grazie allo sportellino frontale che, provvisto di uno slot M.2 2280 Key-M, consente di inserire un opzionale SSD con interfaccia SATA o NVMe PCIe.

Capace di mettere in campo connessioni senza fili (Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2) ma anche cablate (via Ethernet), il mini computer Intel Chaco Canyon monta una porta USB 3.0 davanti e una dietro, ove figurano anche altre due USB 2.0. Ricorrendo ad un apposito adattatore, è possibile ampliare il numero delle periferiche compatibili, beneficiando di un’ulteriore porta, di tipo seriale (RS-232).

Idoneo ad essere alloggiato persino su guide DIN, o su attacchi VESA, il Chaco Canyon di Intel non ha un esordio già ufficialmente calendarizzato: tuttavia, non dovrebbe mancare molto alla sua commercializzazione, visto che l’e-commerce privato TigerDirect l’ha già anticipato sulle proprie pagine, a 247.99 dollari.