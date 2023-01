CES 2023: ufficiale lo smartwatch Citizen CZ Smart sviluppato con NASA e IBM

Ascolta questo articolo

Al CES 2023 di Las Vegas non è mancato il brand giapponese Citizen che ha svelato la seconda generazione del suo smartwatch Citizen CZ Smart, nelle varianti Casual e Sport, a loro volta ulteriormente personalizzabili a suon di cinturini (per materiali e colori) e quadranti.

La cassa del nuovo Citizen CZ Smart di seconda generazione misura 41 o 44 mm a seconda che sia del modello Casual o Sport e ha un display AMOLED circolare da 1,3″ sensibile al tocco e con 326 PPI di densità. I sensori di bordo si sostanziano in altimetro, giroscopio, accelerometro, barometro, di luce ambientale, per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. A coordinare il tutto è il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ coadiuvato da 8 GB di memoria interna e da 1 GB di memoria RAM, all’insegna di specifiche adeguate a far girare il sistema operativo Wear OS.

Tra le altre componenti, si ravvisano il GPS, le connettività Wi-Fi e Bluetooth e, per i pagamenti, l’NFC. Le app di bordo sono Google Fit e Strava per il fitness, Spotify e YouTube Music per la musica. Grazie a microfono e speaker, si può interagire con l’assistente vocale Amazon Alexa, anche per programmare impegni o impostarne le routine. L’autonomia, dopo una carica in 40 minuti, è di più di 24 ore. Compatibile con Android e con l’iPhone di Apple, il nuovo smartwatch di Citizen porta al polso la companion app per il benessere YouQ.

Quest’ultima, grazie alla collaborazione di NASA e IBM, permette di eseguire dei rapidi test giornalieri di acutezza mentale (test Alert Monitor) che danno come esito degli score, o punteggi, che vengono analizzati, assieme ai dati del sonno, per mettere assieme (in 7-10 giorni) un quadro sempre più completo (col tempo) delle abitudini dell’utente, in modo da consigliare la fascia oraria adatta per andare a dormire, le abitudini per migliorare l’acutezza e il recupero dalla fatica, potendo anche “prevedere quando l’utente si sente particolarmente in forma“.

A seconda del cinturino e delle dimensioni, il Citizen CZ Smart di 2a gen esordirà negli USA a Marzo al prezzo di 350 / 435 dollari per la variante Casual e di 375 / 435 dollari per l’iterazione Sport.