CES 2023: JBL presenta il giradischi con Bluetooth Spinner BT

JBL, noto sotto marchio del gruppo Harman, a sua volte di proprietà di Samsung, ha annunciato diversi prodotti nel corso del CES 2023 di Las Vegas, tra cui un interessante giradischi con Bluetooth denominato JBL Spinner BT.

Destinato a sfidare rivale Cambridge Audio Alva ST (prezzato a 849 sterline / 999 dollari), battagliando più che altro per fascia di prezzo con il Sony PS-LX310BT (229 sterline / 248 dollari) e l’AT-LPW50BTRW (420 sterline o 485 dollari), JBL Spinner BT ha uno chassis nero con accenti arancione: in alto si nota la copertura anti-polvere mentre il fondo, in MDF, ha piedini atti a smorzare le vibrazioni. Sotto la protezione integrata, operano un sistema a trasmissione a cinghia con un piatto in alluminio.

Il braccio presenta una testina mobile di alta qualità fornita da Audio Technica, montata su un porta testina removibile, qualora l’utente intenda montare una testina propria per ottenere il risultato sperato.

Secondo l’azienda, JBL Spinnet BT promette l’intonazione perfetta, visto che la riproduzione dei dischi alle velocità di 33 1/3 e 45 giri al minuto è affidata e presidiata da un sensore di velocità. In quanto dotato di uno stadio phono a bobina mobile magnetica commutabile può sostenere un tradizionale sistema dotato di un preamplificatore phono esterno o è possibile impiegarlo con altoparlanti attivi. Ovviamente, non manca al prodotto la consueta uscita analogica.

Come detto, però, JBL Spinner BT supporta la connettività Bluetooth 5.2 con tanto di gestione del codec aptX HD: in questo modo è possibile godersi la qualità di un vinile senza sacrificarne la qualità audio, con la massima comodità, potendo riprodurre la propria musica a 24 bit su speaker esterni, soundbar, auricolari e cuffie senza fili. L’arrivo sul mercato del nuovo giradischi Bluetooth testé annunciato al CES 2023 è previsto nel terzo trimestre di quest’anno appena iniziato, quando il prodotto arriverà sugli scaffali al prezzo di 399 dollari, 400 sterile, o 450 euro.