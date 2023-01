CES 2023: Campfire presenta gli auricolari tws Orbit

Ascolta questo articolo

Proseguendo nel novero delle aziende presenti al CES 2023, anche la promettente Campfire Audio ha deciso di dire la propria, presentando il suo ritorno (dopo i Supermoon) nel settore degli auricolari true wireless tramite il modello Orbit.

Orbit di Campfire Audio ha un design vagamente a fagiolo, con look bicolore. Per una maggiore adattabilità vi sono gommini in tre misure, media, grande e piccola, di silicone o schiuma. A una sensazione di robustezza contribuiscono invece gli ugelli e le griglie realizzati in acciaio inossidabile. Lato esterno, le superfici sono touch sensibile e gestiscono via tocco varie funzioni, tra cui le telefonate e, ovviamente, l’ascolto della musica.

L’emissione del suono viene curata tramite driver dinamici personalizzati da 10 mm in grado di assicurare buoni bassi (con 5Hz-20KHz di risposta in frequenza) mentre la dotazione di diaframma a pellicola in polimero liquido (LCP) conferisce spazialità e chiarezza al suono, per un migliore coinvolgimento. La connessione con la sorgente sonora avviene mediante il protocollo Bluetooth 5.2 che, però, impatta anche sul suono grazie al supporto verso l’audio a 24 bit/48 KHz e dei codec AAC, SBC e AptX adaptive. Via companion app si può aggiornare il firmware, personalizzare i tocchi, scegliere i preset e giocare con l’equalizzatore a 7 bande.

La custodia, che tiene facilmente in sede gli auricolari Orbit, ha indicatori che palesano il livello di carica residua: la sua forma è ottagonale, robusta e il look è anche in questo caso bicolore. Può essere caricata via microUSB Type-C, ma anche senza il cavo di ricarica da USB-C a USB-C compreso in confezione, stante il supporto al protocollo senza fili Wireless Qi. Grazie a tale custodia, vengono aggiunte 30 ore supplementari agli auricolari, che da soli promettono con una singola ricarica sino a 8.5 ore di ascolto e funzionamento.

Al momento non sono noti i termini distributivi di questi auricolari, che verranno sicuramente forniti dall’azienda in sede di presentazione al CES di Las Vegas edizione 2023.