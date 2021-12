CES 2022: LG anticipa nuovi forni e microonde smart, oltre a vari servizi annessi

In vista del CES 2022, continuano gli annunci in quota LG Electronics che, dopo aver attenzionato lo stile di vita sano con una serra smart per il giardinaggio indoor, ha anticipato anche i suoi nuovi elettrodomestici e servizi smart per la cucina del domani.

Il primo prodotto a esser stato presentato, con annesso piano cottura, è il forno intelligente Double Oven Range che presenta uno sportellino con vetro, bussando due volte sul quale, grazie alla tecnologia InstaView, si può vedere quel che c’è in cottura ed a che punto sia giunta la stessa senza dover aprire il tutto, con annesso sbalzo di temperatura ai danni della lievitazione. Tra le varie funzioni di questo forno, UltraHeat Power Burner permetterà di apprezzare in meno tempo vari piatti deliziosi, riducendo la tempistica commisurata alla preparazione che passa per la cottura in forno.

Qualcosa di simile, cioè la riduzione dei tempi di cottura, si otterrà pure con la feature ProBake Convection, che garantirà cibi cotti a puntino e in modo uniforme anche facendo a meno ed evitando il pre-riscaldamento: Air Sous Vide, mantenendo costante la temperatura, sarà di supporto nella gestione delle pietanze anche più elaborate, laddove Air Fry permetterà una cucina più salubre regalandoci comunque gustose frittura ma usando molto meno olio di quanto sarebbe necessario normalmente.

Quando si cucina, si sà, uno dei problemi maggiori, assieme la fumo, è quello degli odori persistenti. In genere a ciò si ovvia con la cappa aspirante, ma LG ha ottimizzato gli spazi ottenendo lo stesso risultato ed offrendo qualcosa in più tramite l’LG Over-the-Rang, che, elegante nel suo design minimale con sportellino VideView Window in vetro temperato e chassis in acciaio inossidabile, viene posto sopra il piano cottura, al posto della cappa aspirante, risolvendo comunque i problemi di cui sopra grazie alla tecnologia di ventilazione e aspirazione scorrevole ExtendaVent. Il microonde in questione, all’interno, presenta il rivestimento EasyClean, che evitando a grassi e residui di cibo di attaccarsi, ne facilità la pulizia, permettendo all’utente di concentrarsi sull’ottenere pietanze deliziose e sane avvalendosi della tecnologia di cottura Steam Cook.

I nuovi forni di LG in esposizione al CES 2022 saranno “protetti” dal servizio di assistenza proattiva, accessibile dall’app ThinQ, Proactive Customer Care che, via machine learning e intelligenza artificiale, a fronte del corretto funzionamento degli apparati, rileverà eventuali criticità e segnalerà all’utente consigli che siano utili a una corretta manutenzione. Sempre dall’interno dell’app ThinQ sarà reperibile il servizio ThinQ Recipe che, tra le altre cose, offrire oltre 10.000 ricette, cercabili, acquistabili, fornite da Innit, SideChef, o (LG Originals Series) da chef che ne abbiano realizzato le pietanze usando solo elettrodomestici LG (e spiegando, quindi, come usarne al meglio le funzionalità). Scelta una ricetta, o programmato un piano alimentare a cadenza settimanale, sempre tramite Recipe l’utente potrà effettuare la spesa avvalendosi dei servizi Amazon Fresh e Walmart.