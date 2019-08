Casio WSD-F21HR: lo smartwatch per sportivi outdoor ora anche con cardiofrequenzimetro

Impostasi sin dal 1946 con le sue famose calcolatrici compatte, la nipponica Casio Computer è da tempo entrata nel mondo dell’orologeria, tanto da essersi affermata intorno agli anni ’80 con dei cronografi tradizionali di gran pregio, ormai ricercati anche in ottica vintage: smartizzati questi ultimi una settimana fa, il colosso con sede a Tokyo è tornato ad occuparsi degli smartwatch, terreno in cui opera sin dal 2017, quando ha varato il WSD-F20, cui ha appena consegnato – sempre nell’ambito della serie PRO TREK Smart – un degno successore, grazie al nuovo WSD-F21HR.

Casio WSD-F21HR si conferma come destinato agli sportivi che amano le attività outdoor, grazie ad una cassa dall’aspetto, e dalla sostanza (vista la certificazione MIL-STD-810), rugged, in grado di resistere anche immersa in acqua, sino a 50 metri di profondità (o 5 atmosfere). Sempre provvisto di un localizzatore GPS, in virtù delle mappe off-line, sfruttabili anche in assenza di connettività, permette di muoversi anche in località sconosciute o mai percorse prima.

Grazie all’insediarsi di un cardiofrequenzimetro ottico, con luce pulsante sul dorso, fornisce un feedback in tempo reale su diverse attività sportive tra cui ciclismo, corsa su strada o in ambiente naturale (trail running).

Anche in forma di grafici, orientandosi tra quattro quadranti switchabili, l’inedito Casio WSD-F21HR permette di visualizzare informazioni relative alla distanza percorsa (ed a quella che manca alla destinazione), all’andatura (minima, massima), alla velocità (sempre minima e massima), con dati memorizzati su Google Drive (onde poter reimportare gli estremi di precedenti performance e visionare i percorsi già testati), allenamenti pinnati in Google Calendar, e informazioni analizzabili ulteriormente sia con Google Fit che mediante app di terze parti (Strava quanto a corsa, Bikemap per il ciclismo, ViewRanger circa il tracking, etc).

Il tutto, sempre utilizzando come sistema operativo Wear OS di Google, e come base visuale, il classico e già collaudato display LCD TFT a due livelli, colori e monocromatico, da 1.32 pollici, grazie al quale si può raggiungere un’autonomia di una giornata e mezza. Cadenzato in due diverse colorazioni, nera e rossa, il Casio PRO TREK Smart WSD-F21HR arriverà in commercio a partire dal 13 Settembre, al prezzo di 499 dollari, con acquisto consentito sia presso rivenditori e partner selezionati che, direttamente, sullo store ufficiale Casio.