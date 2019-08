Casio Edifice EQB-1000D-1A, ora più sottile e con migliorate funzionalità smart

La nipponica Kashio Keisanki Kabushikigaisha non può definirsi propriamente una debuttante in Occidente, ove in qualità di Casio è nota da diversi decenni con i suoi cronografi G-Shock: proprio questi ultimi, ormai debitamente smartizzati, hanno fornito lo spunto al colosso con sede a Tokyo per migliorare anche i nuovi orologi ibridi Edifice EQB-1000D-1A.

Ispirati per design allo stile delle auto sportive, i rinnovati Casio Edifice EQB-1000D-1A hanno una cassa impermeabile sino a 10 atmosfere, o 100 metri di profondità, realizzata – come i cinturini – in acciaio inossidabile, con uno spessore ridotto del 30% (ora pari a 8.9 mm), e un vetro zaffiro messo a protezione del quadrante, sulla cui superficie sono presenti i 12 segnaposti delle ore AM/PM, i fusi orari, ed i numeri in piccolo per le attività cronografiche.

Già dotati nei precedenti modelli del Bluetooth, sincronizzati con lo smartphone grazie a quest’ultimo, ora regolano all’istante l’ora legale ed i fusi orari mondiali, e procedono all’allineamento delle lancette: in più, ricorrendo all’apposita applicazione multipiattaforma “Edifice Connected“, ancora non comprensiva della facoltà di modificare allarmi e sveglie, ottengono in dote anche la feature di ricerca anti smarrimento dello smartwatch ad essi associato.

Anche a fronte delle migliorate funzionalità smart, i nuovi Casio Edifice EQB-1000D-1A non vengono meno ad uno degli elementi di pregio della serie, l’autonomia, stimata in 5 mesi d’uso con una sola carica, grazie anche ad un sistema continuo di ricarica ibrida, denominato “Tough Solar”, capace di attingere energia tanto dalla luce solare quanto da fonti di illuminazione artificiale (es. le luci di casa o i neon).

Secondo quanto comunicato dall’azienda leader nella misurazione del tempo, e nel calcolo di precisione, i nuovi Casio Edifice EQB-1000D-1A sono ormai finalizzati e pronti per il commercio, con un esordio sul mercato previsto entro l’estate in corso, con un listino che si orienterà intorno ai 300 dollari.