Casio G-SHOCK GBA900: ufficiale l’orologio ibrido con fitness e funzioni smart

Il brand nipponico Casio, noto per segnatempo e calcolatrici, ma un tempo impegnato anche in consolle e fotocamere, dopo il modello pienamente smart dello scorso Aprile, ha annunciato un orologio ibrido, il Casio G-SHOCK GBA900, in realtà un fitness tracker molto sottile e resistente, con la foggia del classico cronografo rugged ma con diverse funzionalità smart nascoste.

Pur essendo decisamente esile (51,3×48,9×16,6 mm), il G-SHOCK GBA900 di Casio (con resina usata per chassis e cinturino) non rinuncia alla resistenza agli urti e all’impermeabilità, garantita sino a 200 metri secondo lo standard ISO 22810: coperto da un vetro minerale, il quadrante, beneficiato da una doppia illuminazione a LED (Super Illuminator, quando si ruota il polso per osservarlo), presenta una parte analogica in alto, con tanto di lancette fisiche ed un display LCD per la visualizzazione delle metriche sportive.

Di base, il wearable è sprovvisto di un proprio GPS (sebbene usi quello del telefono), e di sensori quali cardiofrequenzimetro e per la saturazione dell’ossigeno nel sangue: è inglobato, però, un accelerometro, che permette di contare i passi e le distanza, con un algoritmo cui è affidato il compito di stimare velocità, calorie bruciate e ritmo del passo, visualizzandone gli esiti sul menzionato LCD o, via app G-Shock Move e Bluetooth smart LE, sullo smartphone, Android o iOS, ove sono messi a disposizione anche i grafici relativi al raggiungimento degli obiettivi impostati e dell’intensità degli allenamenti. Ancora in tandem con il proprio telefono intelligente, il Casio G-SHOCK GBA900 mostra le chiamate in arrivo e permette, premuto un pulsante, di far risuonare il telefono smarrito nei paraggi.

Privo del sistema operativo Wear OS, il firmware di cui è dotato il Casio G-SHOCK GBA900 gli consente di mostrare l’ora mondiale con i fusi orari di 48 località, di mostrare il calendario, di tener conto di 5 sveglie, di mettere in campo (spostando le lancette) la funzione cronometro (con auto-lap) da a 100 per ben 45 giri e quella per il conto alla rovescia (anche con intervalli). La batteria a bottone, modello CR2025, promette sino a 2 anni di autonomia, prima della relativa sostituzione.

Casio G-SHOCK GBA900 può essere acquistato sul sito ufficiale, al prezzo di 129 euro (comprensivo di spedizione), secondo quattro varianti cromatiche, tra cui nero (GBA900-1A), bianco (GBA900-7A), rosso (GBA900-4A) e nero-viola (GBA900-1A).