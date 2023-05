Canon EOS R100: ufficiale la fotocamera mirrorless entry level

Dopo il varo del modello PowerShot V10, il brand Canon ha annunciato, assieme alla ” lente più piccola e leggera della gamma RF”, anche la mirrorless EOS R100, un modello entry level piuttosto interessante.

Compatta (116,3×88,1×58,7 mm) e leggera (356 grammi) la fotocamera Canon EOS R100 ha un sensore CMOS (dimensionato a 22,3×14,9 mm con rapporto a 3:2) da 24,1 megapixel che interagisce col processore d’immagine Digic 8: del tipo APS-C, questa fotocamera supporta lenti RF (nello specifico, risultano compatibili i modelli RF, RF-S + EF e, via adattatore, EF-S). L’obiettivo (1,6x o 35mm eq.) beneficiato dalla stabilizzazione ottica con lenti IS è solo una delle peculiarità di un prodotto che ha 100-12.800 come excursus dell’ISO e una velocità dell’otturatore elevata (30-1/4.000 secondi).

I video, nella Canon EOS R100 sono girati in fino 4K 25p, risoluzione che può essere mantenuta continuativamente per 29 minuti e 59 secondi: grazie alla messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF si possono tracciare gli occhi e i volti delle persone inquadrate, sia nei video che nelle foto ma – attenzione – per fare ciò occorrerà scendere alla “sola” risoluzione Full HD. I contenuti ottenuti possono essere stoccati in schede di memoria SD, SDHC, SDXC (UHS-I).

Provvisto delle interfacce HDMI e USB Type-C 2.0, la fotocamera Canon EOS R100 annovera anche le connettività Wi-Fi n e Bluetooth 4.2: grazie a queste ultime, è facile trasferire i contenuti allo smartphone nel quale sia installata la companion app Canon Camera Connect che, si badi bene, può servire pure per il controllo remoto della fotocamera.

Canon EOS R100 completa la sua scheda tecnica con un mirino da 0,39″ con OLED e copertura 100% e con uno schermo LCD da 3″, in 3:2, e con copertura 100%: ovviamente, un fattore importante è quello dell’autonomia. La batteria, LP-E17, promette sino a 400 scatti o a 160 minuti di video (in Full HD). La fotocamera costa 789,99 euro e, per tale cifra, si hanno anche una batteria aggiuntiva, una scheda SD, un obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STIM e uno zaino per portare tutto con sé. Per 739,99 euro si ha invece la fotocamera col solo obiettivo.