C SEED stupisce ancora con maxi TV a microLED pieghevoli extralusso

Tra il 29 Settembre e il 1° Ottobre in Texas, a Dallas, si terrà la kermesse nota come Cedia Expo, dedicata alla tecnologia domestica, nel corso della quale l’austriaca C SEED Entertainment Systems, già conosciuta per l’elegantissima C SEED N1, proporrà le nuove TV pieghevoli a microLED tra cui le già parzialmente anticipate 144 e 201 HLR.

Le nuove TV in questione, secondo quanto anticipato in sede di scheda tecnica, simili tra loro, si avvalgono di un meccanismo di dispiegamento automatizzato per innescare il quale basta premere un pulsante sul telecomando: da quel momento, la TV si estende di due metri e mezzo in altezza nei primi 60 secondi, impiegando i successivi 45 per estendersi in larghezza, a seconda della diagonale del modello, 144 o 201 HLR, tramite 5 o 7 pannelli microLED.

Adatta agli esterni, la nuova serie di TV pieghevoli di C SEED appena anticipata si conferma adatta a tale uso grazie all’impermeabilità certificata IP65 e alla capacità di fuggire il Sole grazie alla rotazione, di 90 o 180°, assicurata dal succitato motorino di apertura. Dal punto di vista visivo, le impressionanti HLR 144 e 201 mettono in campo un’esperienza visiva “unica” grazie alla profondità colore a 14-bit che, assicurando 64 miliardi di colori, garantisce una profondità cromatica senza precedenti, laddove l’elaborazione delle immagini, sino a 100mila volte per secondo, si occupa di garantire una fluidità sempre con pochi pari.

Caratterizzate da una luminosità di 4.000 nits sempre molto adatta nell’assicurare la visibilità all’aperto, specie in tandem con i 7.000:1 di contrasto, le TV 144 e 201 HLR di C SEED si distinguono per la distanza tra i pixel (1.6 mm nel primo modello, da 1.9 mm nel secondo), per il numero degli speaker da 250 watt (rispettivamente 2 contro 4) e per l’impressionante consumo energetico (3.8 vs 19 kW) di molto superiore a quanto coperto dalla media dei contatori domestici (3.3 kW).

Al momento, non sono noti i prezzi delle due smart TV in questione, certo altissimi, ma comprensivi dei 4 o 5 giorni di lavoro necessari al team specializzato per il relativo montaggio dacché il peso di questi apparecchi televisivi è enorme (a titolo di conoscenza, il modello 201 pesa 2,8 kg tonnellate, 200 kg più di un’auto Audi e-tron S).