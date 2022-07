C SEED N1: ufficiale l’elegante smart tv ripiegabile da 180mila euro

Ascolta questo articolo

C Seed è un marchio austriaco specializzato nel realizzare Entertainment Systems di fascia ultra-alta, con un listino di prodotti che si rivolge ad utenti che, pur apprezzando l’intrattenimento multimediale, sono soliti comprare anche opere d’arte e, di conseguenza, richiedono dispositivi che siano anche complementi di arredo “classico, moderno o totalmente all’avanguardia“. Per tale utenza, il brand ha annunciato un nuovo smart TV dalle maxi diagonali, ma ripiegabile, in veste di C SEED N1.

Il C SEED N1 è l’erede naturale del modello dello scorso anno che, però, risiedeva fisicamente sotto le assi del pavimento, dal quale sbucava per sollevarsi e dispiegare tutta la sua estensione: la differenza sta nel fatto che il nuovo modello di smart TV, da spento e non in uso, vive come una moderna scultura cinetica sopra il pavimento, con un design in titanio opaco quasi da lingotto orizzontale.

Una volta acceso, si solleva verso destra o sinistra, in verticale e, proprio come le vele di una barca, si dipana in orizzontale, grazie a 4 cerniere che allineano uno accanto all’altro 5 pannelli con tecnologia MicroLED (scelta per la sua capacità di assicurare colori vividi e neri profondi quasi come un OLED). Il tutto si traduce in un’area visuale, secondo i tagli previsti, da 103, 137 o 165 pollici: la risoluzione è in 4K UHD, con l’utente che può beneficiare di una profondità colore a 16-bit, di un rapporto di contrasto pari a 30.000:1, del supporto all’HDR10+, e di un refresh rate a 3.840 Hz.

Secondo l’azienda centroeuropea, la presenza di un apposito trattamento superficiale assicura colori vibranti e neri più reali senza il problema dei riflessi mentre, grazie alla brevettata tecnologia Adaptive Gap Calibration, in pratica i bordi dei singoli pannelli vengono fatti sparire tal che le immagini si riproducano su tutta la diagonale praticamente senza alcuna interruzione percepibile a occhio nudo.

Lato audio, la C SEED N1 colloca nell’ampia base che la sostiene un sistema audio a 9.2 canali formato da due speaker da 100 watt: in tema di porte, invece, risultano presenti una RJ45 per l’Ethernet, un paio di USB e un quintetto di HDMI. Il prezzo è a dir poco stellare, pari a 180mila euro per il modello con la diagonale più piccola, più o meno quanto un’auto sportiva di lusso e un appartamento su più piani in un quartiere elegante.