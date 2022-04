Byte Mk I: ufficiale il nuovo miniPC di Star Labs con distro Linux

<p>Dopo una lunga serie di notebook animati da sistemi operativi a base Linux (culminata con gli <a href=”https://news.fidelityhouse.eu/hi-tech/star-labs-annuncia-gli-ultrabook-star-labtop-e-star-lite-con-sistema-operativo-zorin-os-422759.html” data-mce-href=”https://news.fidelityhouse.eu/hi-tech/star-labs-annuncia-gli-ultrabook-star-labtop-e-star-lite-con-sistema-operativo-zorin-os-422759.html”>Star LabTop e Star Lite</a>), la britannica Star Labs, sempre all’insegna del software libero e aperto (FOSS), ha annunciato un <strong>miniPC a base Linux</strong>, il modello Byte Mk I, totalmente fondato sull’expertise hardware elaborativo del <strong>chipmaker AMD</strong>.</p><p><strong>Byte Mk I</strong> ha una classica forma a scatoletta, con la parte bassa esteticamente seghettata e il tettuccio con l’iconico logo del brand: lungo il perimetro, si trovano le tante porte, fiore all’occhiello di questo dispositivo, formate da un lettore di <strong>microSD</strong>, da una porta <strong>RJ45</strong> per il <strong>Gigabit </strong>Ethernet, da una <strong>USB Type-C</strong> (per l’espandibilità e l’alimentazione), da due <strong>HDMI</strong> per connettere due schermi, a cui vanno ad aggiungersi un <strong>poker di USB Type-A</strong>, salomonicamente divise tra 2.0 e 3.0 (due per generazione). </p><p>L’interno, in fase di configurazione del miniPC Byte Mk I, offre solamente un assetto logico: in particolare, l’utente dovrà farsi bastare il <strong>processore</strong> <strong>octacore</strong> (da 1.9 a 4.4 GHz in Turbo) a sedici threads <strong>AMD Ryzen 7 5800U</strong>, della generazione <strong>Cezanne</strong>, con microarchitettura<strong> Zen 3</strong>, realizzazione (by TMSC) a 7 nanometri di litografia, che assicura bassi consumi (il TDP, pur fissato per default a 15 watt, e incrementabile a 25, può essere ridotto sino a 10W). La <strong>scheda grafica</strong> è sempre la <strong>integrata</strong> <strong>Radeon</strong> RX <strong>Vega</strong> 8, con 8 core unit da 2.000 MHz massimi. </p><p>In ragione di tale scelta, la <strong>RAM</strong> supportata, ad alta efficienza energetica, è la <strong>DDR4-3200</strong> (e non la LPDDR4-4266): l’utente avrà discrezionalità nello stabilirne l’ammontare, con un’espansione <strong>sino a 64 GB</strong>. Lo storage, <strong>SSD</strong>, potrà essere espanso sino, addirittura, a<strong> 6 TB</strong> complessivi. Sul piano del <strong>software</strong>, sarà possibile scegliere, in quota <strong>firmware</strong>, tra la soluzione (Aptio V) proprietaria e chiusa di American Megatrends, e quella aperta, <strong>Coreboot</strong> (una sorta di<strong> Bios “libero”</strong>) supportata dalla <strong>Free Software Foundation</strong>.</p><p>Il <strong>sistema operativo</strong> sarà sempre una versione <strong>preinstallata</strong> di <strong>Linux</strong>, a scelta tra una release classica come <strong>Ubuntu</strong> 20.04.3 LTS, o un suo spin-off (Kubuntu, Ubuntu MATE, Xubuntu, Linux Mint 20.3 con ambiente grafico Xfce/KDE Plasma /GNOME), senza trascurare, tra le varie opzioni, <strong>Manjaro Linux</strong> 21.0, <strong>MX Linux</strong>, e quelle che simulano Windows, come <strong>Zorin OS</strong> 16.1 (nei livelli Lite, Core, Pro) o <strong>elementary OS</strong> 6.1</p><p>Per i <strong>prezzi</strong>, infine, attestata la distribuzione dal Giugno 2022, si parte dai <strong>793 euro</strong> per la versione comprensiva di <strong>8 GB</strong> di memoria RAM e di <strong>240 GB di storage SSD</strong>. Raddoppiando le memorie, quindi optando per <strong>16 GB di RAM</strong> e per <strong>480 GB di storage</strong>, il prezzo sale, ma non di molto, attestandosi a<strong> 915 euro</strong>. </p>