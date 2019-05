Bullets Wireless 2: da OnePlus le cuffie auricolari per la musica ad alta risoluzione

Durante l’evento Fast & Smooth, allestito a Londra per mostrare i nuovi smartphone top gamma OnePlus 7, 7 Pro, e 7 Pro 5G, il colosso cinese della tecnologia BBK Electronics ha presentato anche le inedite cuffie wireless del medesimo brand che, rappresentate dalle OnePlus Bullets Wireless 2, elevano di molto la qualità di quanto visto sul modello dello scorso anno.

Da un punto di vista estetico, le unità delle OnePlus Bullets Wireless 2 sono realizzate con una struttura metallica che, all’esterno, propone una spirale ipnotica simile al guscio dei molluschi Nautilus. All’interno, invece, si è deciso di offrire un suono più nitido ma anche ricco, ricorrendo al contributo dell’americana Knowles Electronics per inserire le due piastre mobili in ferro che si occupano degli alti, ed a quello della cinese Goertek Inc per allestire la bobina mobile che presiede ai medi ed ai bassi.

La presenza del modulo Bluetooth 5.0, con codec aptX HD, assicura una connessione stabile con lo smartphone, anche a 10 metri di distanza, permette di riprodurre la musica ad alta risoluzione, con frequenza di campionamento a 24 bit, usualmente in streaming mediante servizi quali Qobuz Studio (24.99 euro/mese) e TIDAL Master Audio (oltre 1 milione di tracce in master quality authenticated), e consente un’ottima efficienza energetica, potendo poi ricaricare rapidamente (Warp Charge), ottenendo 10 ore di riproduzione in 10 minuti, le cuffie auricolari OnePlus Bullets Wireless 2 che, con una carica completa, usualmente sono accreditate di 14 ore d’autonomia.

Trattandosi di un paio di cuffie auricolari smart, non mancano – nelle OnePlus Bullets Wireless 2 – delle funzionalità avanzate. Il Magnetic Control, ad esempio, mette in stand-by la riproduzione musicale non appena si giungono le superfici esterne, magnetiche, delle due unità, con la conseguenza, poi, che la musica riprende da sola una volta che queste ultime sono state separate. Diversamente, con una semplice pressione della shortcut key presente nel pad ospitato sul cavo di giunzione, è possibile associare al volo, Quick Pair, le cuffiette ad uno degli ultimi due dispositivi connessi, switchando rapidamente dall’uno (es. il PC) all’altro (es. l’OnePlus 7 Pro).

Per entrare in possesso delle nuove OnePlus Bullets Wireless 2, occorrerà pazientare sino al 21 Maggio quando, sul sito ufficiale del brand, anche nel Bel Paese, sarà possibile acquistarle al prezzo di 99 euro.