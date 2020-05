Bose TV Speaker: soundbar pregiata ma low cost, con Dolby Audio

Giornata ricca di avvenimenti hardware anche per il brand americano Bose Corporation che, dopo aver stuzzicato i fan dell’audio premium promozionando per “soli” 499 dollari, su Amazon USA, la sua Soundbar 500 munita di Amazon Alexa, ha annunciato la successiva, e ben più accessibile, soundbar Bose TV Speaker.

Bose TV Speaker ha la classica forma a parallelepipedo, tipico di tutte le soundbar, con dimensioni – però – più compatte (5.6 x 59.4 x 10.2 cm) di tante sue illustre rivali, tra cui la JBL Bar 9.1. La parte alta, in finitura opaca, propone dei LED che fungono da indicatori di funzionamento, e che lampeggiano – ad esempio – quando si varia il volume, dal telecomando Bluetooth (4.2) in dotazione.

Il frontale, invece, trincera dietro una fitta griglia metallica lo schieramento sonoro che, allocato al centro, propone in mezzo un tweeter dedicato ad esaltare i dialoghi ed il parlato e, col fine di estendere l’arco sonoro al cui cospetto si troverà l’utente, due trasduttori full range, puntati ciascuno verso l’esterno.

Ottimizzata per lo standard Dolby Audio, la soundbar Bose TV Speaker attenziona i dialoghi ed i bassi mediante due apposite, e dedicate, modalità: tuttavia, se interessati precipuamente alle basse frequenze, è possibile fare ricorso, quale Bose Module esterno, a un subwoofer da acquistare a parte, nelle vesti di un Bose Module 700 o 500, da collegare mediante l’apposito connettore che, quando a porte, fa compagnia, nascosto alla vista, e cioè sul retro, ad una porta USB utile per installare gli update, all’HDMI con canale di ritorno audio (ARC) e supporto CEC (per poter usare anche solo il telecomando della TV), all’ingresso analogico via jack da 3.5 mm, ed a quello digitale ottico.

Considerata l’erede naturale della soundbar Solo 5 TV nel listino di Bose, la soundbar Bose TV Speaker arriva in commercio prezzata ufficialmente alla cifra di 279.95 euro, quasi un record di convenienza per il marchio di Framingham.