Bose presenta nuove cuffie con cancellazione del rumore, e inediti esemplari di auricolari true wireless

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Bose non necessita certo di presentazioni, essendo un brand molto noto quando si tratta di dispositivi per l'erogazione dell'audio: di recente, tra l'altro, ha sperimentato il suo concetto di realtà aumentata anche in un paio di occhiali smart ad hoc. Tuttavia, sarà difficile far digerire ai suoi fan un prezzo di 400 dollari per delle cuffie, pur eccezionali come quelle recensite: meglio, quindi, convergere sugli auricolari true wireless, nella speranza che almeno questi siano più accessibili.