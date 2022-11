BlueAnt X1i: ufficiale lo speaker portable con assistenti vocali e chiamate Bluetooth

Ascolta questo articolo

Dopo una lunga assenza dai riflettori hi-tech, l’australiana BlueAnt Wireless Pty è tornata a battere un colpo annunciando i nuovi e variopinti speaker portable BlueAnt X1i, eredi del modello X1 messo in campo nell’ormai lontano 2019 e, secondo l’azienda, destinatario di un ampio gradimento, in termini di vendite, da parte degli utenti.

Il nuovo speaker BlueAnt X1i ha uno chassis più sottile del precedente, nelle colorazioni rosso cremisi, nero ardesia e blu oceano, con la certificazione IP56 che ne garantisce la resistenza agli schizzi: secondo l’azienda, nonostante le piccole dimensioni, il prodotto può assicurare una risposta in frequenza da 150 Hz a 20 kHz, alti nitidi, e bassi potenti come mai prima, grazie al ricorso a diverse soluzioni costruttive, che partono dall’impiego di una plastica psico-acustica.

A quest’ultima si aggiungono poi due driver da 43 mm, con i bassi che ottengono profondità, in nome di un’esperienza audio dinamica, da una doppietta di radiatori passivi: qualora non fosse abbastanza, è possibile ricorrere alla modalità Duo che permette di accoppiare il BlueAnt X1i con un altro esemplare dello stesso tipo, o con un BlueAnt X2i in uscita in estate, per ottenere una sonorità più potente come volume, stereofonica, sintetizzata in un soundstage insomma più appagante.

Grazie al microfono, è possibile ricorrere agli assistenti vocali Assistant di Android e Siri di Apple, per controllare la domotica e molto altro, ma è anche possibile gestire le telefonate via Bluetooth (nel caso si usi il Bluetooth 5.3 e non l’ingresso AUX per l’associazione con la sorgente), semplicemente premendo il pulsante Play, senza dover correre a prendere il telefono, o che l’interlocutore si accorga che si sta gestendo la chiamata su un dispositivo esterno.

L’autonomia dello speaker BlueAnt X1i, anche grazie al suo sistema di spegnimento automatico, è pari a 10 ore al massimo: per l’acquisto, occorrerà far riferimento agli shop online di Officeworks, Telstra, o allo store proprietario di BlueAnt, col prodotto che risulta prezzato alla cifra di 99 dollari australiani, pari a circa 64 euro nostrani.