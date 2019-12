BlueAnt X1 e X2: ufficiali gli smart speaker con sound da Grammy award

Dopo il promettente esemplare di auricolari true wireless varato poco più d’un mese fa, l’australiana BlueAnt Wireless Pty continua a mostrare applicazioni pratiche del proprio know how incentrato sull’audio di qualità, esplicandole nel nuovo paio di speaker smart BlueAnt X1 ed X2, capaci di acquisire fonti sonore sia via Bluetooth (4.2) che via ingresso AUX.

Estremamente trasportabili, grazie alla loro forma tubolare, piacevoli a vedersi in quanto redatti in colorazioni vivaci (blu, rosso) o classiche (nero), gli speaker X1 ex X2 di BlueAnt possono essere utilizzati praticamente ovunque, grazie alla certificazione IP56 che ne conferma l’immunità ad acqua e polvere, sabbia compresa. Alla loro accensione, ciò che spicca maggiormente, però, è la resa dei bassi, potenti ma nitidi, nonostante il poco spazio a disposizione nello chassis.

Il merito della resa sonora, negli smart speaker BlueAnt X1 e X1, va sia al firmware, capace di supportare una resa acustica degna d’un Grammy award, che – lato hardware – ai driver impiegati, differenti per modello: nel BlueAnt X1, accreditato di una potenza audio pari a 14 watt, agisce una coppia di due driver da 40 mm, ed altrettanti radiatori passivi, laddove nel BlueAnt X2, capace di 20 watt di potenza acustica, la coppia di driver affiancanti altrettanti radiatori passivi assume le dimensioni di 45 mm.

Anche l’autonomia, oltre alla diversa entità del feedback sonoro, costituisce un discrimine tra i due speaker X1 ed X2 di BlueAnt, altrimenti molto simili, in quanto dotati ambedue anche del supporto ai concierge virtuali Siri e Google Assistant: nella fattispecie, il primo modello arriva ad una durata operativa di 10 ore, mentre il gemello diverso X2 vanta due ore in più, pari a 12 ore complessive di funzionamento.

Già in vendita, rispettivamente a 79.95 e 99.95 dollari, gli smart speaker Bluetooth X1 ed X2 di BlueAnt possono essere acquistati, oltre che nella divisione locale di Amazon, anche sull’e-commerce di Officeworks e sul sito The Iconic, apprezzato per proporre non solo abbigliamento sportivo, e moda, ma anche accessoristica glam.