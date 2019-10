BlueAnt Pump Air 2: ufficiali gli auricolari true wireless ultraleggeri

Nonostante l’estate sia finita, la voglia di tenersi in forma, magari con allenamenti indoor, è sempre molto alta. Ne sa qualcosa il costruttore australiano BlueAnt Wireless che, allo scopo, ha appena proposto a listino un nuovo paio di auricolari true wireless, i Pump Air 2.

I BlueAnt Pump Air 2 sono auricolari in-ear ideati per lunghe sessioni di allenamento, come confermato sia dalla relativa resistenza al sudore (pur in assenza di una specifica certificazione IP) che dall’ottima indossabilità degli stessi, garantita dai cuscinetti Comfortseal presenti in confezione in ben 7 misure diverse (onde ottenere anche un isolamento ottimale dall’ambiente esterno), e dal peso, pari ad appena 4 grammi, che ne fa uno degli esemplari più leggeri ad oggi esistenti sul mercato.

Una volta associati allo smartphone Android o iOS, via Bluetooth 5.0, garantiscono un audio di livello HD, con bassi corposi e ricchi, grazie all’inclusione di driver da 6 mm: sulle rispettive pareti esterne, invece, risultano presenti delle superfici touch che, a suon di tocchi, permettono di gestire la musica, le telefonate, o di chiamare in causa l’assistente vocale preferito (a scelta tra Google Assistant o Siri).

Tenendo il volume al 75%, è possibile adoperare gli auricolari true wireless BlueAnt Wireless per circa 4 ore di fila, per poi riporli nella classica custodia di ricarica, ove il 100% dell’autonomia verrà ripristinata nel giro di un’ora: già dopo 20 minuti di rabbocco energetico, tuttavia, si potrà contare su un’ora extra di utilizzo, praticamente istantaneo, dato che i Pump Air 2 risultano immediatamente operativi una volta estratti dalla custodia.

Realizzati in 3 differenti colorazioni, ovvero in bianco, oro rosa, e nero, i nuovi auricolari true wireless BlueAnt Pump Air 2 risultano già disponibili all’acquisto, presso specifici rivenditori, al prezzo di circa 103 euro (secondo il cambio attuale, in base al listino ufficiale di 169 dollari australiani), più o meno in linea con i rivali PaMu Scrool.