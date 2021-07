Blackview R6: ufficiale lo smartwatch rugged con GPS integrato

Dopo aver varato lo smartphone low cost A100, il marchio cinese Blackview è tornato al suo primo amore, i prodotti rugged – corazzati, mettendo in campo questa volta uno smartwatch, denominato Blackview R6, proposto in promo lancio – dal 1° al 14 Luglio – al prezzo di 34.46 euro, con uno sconto del 43% sul prezzo finale, di 60.46 euro.

Blackview R6 (44.3 x 56 x 12.8 mm) ha una scocca in plastica rinforzata che ricorda i cronografi sportivi di una volta a cui viene accostato sia dalla resistenza, a urti e abrasioni, che dall’impermeabilità (IP68) che ne permette l’uso durante il nuoto (in piscina o in mare aperto), sotto la pioggia, o quando ci si lava le mani. Il display TFT-LCD, protetto da un vetro curvo 3D Gorilla Glass, è a colori, da 1.3 pollici, con risoluzione da 240 x 240 pixel, e permette di variare le watchface secondo i propri gusti.

Leggero, con soli 44 grammi di peso, il Blackview R6 aderisce al polso con i sensori ottici per monitorare la frequenza cardiaca (anche h24, con avvisi nel caso i valori siano troppo alti o troppo bassi), e la qualità del sonno: ancora come wealth tracker, il wearable consente di farsi guidare in programmati esercizi di respirazione, per ridurre lo stress, e aiuta le donne a gestire il periodo mestruale o quello dell’ovulazione.

Essendo dotato di GPS integrato, diventa anche possibile lasciare a casa lo smartphone nel monitorare la velocità, i passi fatti, e la distanza coperta: tipico fitness tracker, Blackview R6 non si fa mancare il tracciamento delle attività sportive, tra cui camminata e corsa all’aperto o indoor, vogatore, ellittica, cyclette, ciclismo, arrampicata, cricket, trekking.

Corredato da 256 KB di RAM e da 1 MB di storage, grazie al Bluetooth 4.2 può connettersi allo smartphone e, da quel momento, ne controllerà la musica e la fotocamera, ricevendo le notifiche per varie app e gli avvisi delle chiamate in arrivo (rifiutabili): di base, ovviamente, comprende anche funzionalità pre-installate, come le previsioni meteo, il cronometro e il conto alla rovescia. La batteria, da 280 mAh, caricabile magneticamente in 2 ore, assicura sino a 40 giorni di stand-by e, quanto ad autonomia operativa, anche grazie al risveglio intelligente (sollevando il polso), 7/10 giorni di funzionamento.