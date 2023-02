Bigscreen Beyond: ufficiale il visore VR più leggero e comodo al mondo

Ascolta questo articolo

Secondo PricewaterhouseCoopers (PwC) tra 6 anni nel Metaverso il volume d’affari raggiungerà gli 828 miliardi di dollari. Normale, quindi, che siano sempre di più i brand che si affacciano al settore, proponendo l’hardware per accedere ai mondi simulati. Uno dei nuovi protagonisti del settore è la giovane start-up losangelina Bigscreen, che ha annunciato il suo visore Bigscreen Beyond.

Quest’ultimo, come gli occhiali prescritti dagli oculisti, sono estremamente personalizzati. Usando l’app di Bigscreen, disponibile per iOS (dagli iPhone XR in poi), è possibile misurare la distanza interpupillare, ma anche effettuare una scansione del viso, in modo che il costruttore, nell’approntare il cuscinetto frontale, eviti un surplus di materiale inutile e ne realizzi uno perfettamente calibrato sulla fisionomia del volto dell’indossante.

Il dispositivo è anche molto sottile, con misure di 143 mm (lunghezza), 52 mm (altezza) e 49 mm (profondità), e 2,5 cm nel punto più sottile. Anche il peso è molto esile, con appena 127 grammi sulla bilancia.

Il visore Bigscreen Beyond adotta due display OLED con risoluzione ciascuno da 2560 x 2560 pixel che, messi assieme, producono l’effetto di una risoluzione complessiva a 5120 x 2560 pixel. Il refresh rate è tra i 75 e i 90 Hz mentre l’impiego di lenti pancake personalizzate (e volendo anche graduate) offre un campo visivo molto esteso, di 90° in orizzontale e di 93° in verticale, con una densità di pixel per grado pari a 28 PPD che ben si sposa con la dimensione dei pixel, da 7,2μm, che quindi non sono visibili a occhio nudo (niente effetto griglia, quindi).

La sezione audio conta su due microfoni, ma non vi sono speaker integrati. Le porte prevedono una USB Typ-C, ad esempio per l’alimentazione mediante un cavo di 5 metri, una DisplayPort 1.4, e due USB 3.0. Di base, supporta il tracking SteamVR a 6DoF anche se è necessario usare in tandem una non inclusa SteamVR Base Station: è possibile il tracking completo del corpo usando i tracker di HTC Vive e Tundra ed è prevista la compatibilità con gli accessori di SteamVR, come nel caso dei controller per Valve Index e HTC Vive. Al momento, il nuovo visore Bigscreen Beyond è in pre-ordine negli USA a 999 dollari, con l’arrivo in Italia nel quarto trimestre, per 1.369 euro.