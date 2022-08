Bigme: ufficiale l’ebook reader Android a colori con 4G e doppia fotocamera

Ascolta questo articolo

Nel mondo hi-tech uno dei pochi player in grado di realizzare ebook reader a colori è senza dubbio rappresentato dalla cinese Bigme che, dopo il Bigme S3 del Febbraio 2021, si appresta a immettere sul mercato, a conclusione della relativa campagna di crowdfunding su Kickstarter (ove a oggi è possibile comprarlo per per circa 528 euro, ottendone un esemplare in spedizione per Ottobre), il nuovo reader digitale a colori, Android based, con due fotocamere, chiamato semplicemente “Bigme“.

L’e-reader Bigme adotta uno schermo a inchiostro elettronico colori InkNote Color, da 10.3 pollici, risoluto a 1872 x 1404 pixel (con 226 PPPI), su cui è possibile impostare una delle 4 velocità di aggiornamento previste, ad esempio per testo e immagini, video e lezioni online, pagine web, fumetti, potendo contare su 36 livelli di regolazione per la doppia luce anteriore.

Non meno importante sono il poter passare in modalità monocromatica, ad esempio per incrementare l’autonomia (sino a 20 ore) della batteria da 4.000 mAh, il poter dividere lo schermo in due finestre, per il multi-taskinkg e prendere appunti mentre si legge, e il potervi usare il pennino A5 aggaciabile di lato, con 4.096 livelli di pressione, microfono, tasti per muoversi tra le pagine, pulsante programmabile, e puntatore laser, per quando si proiettano i contenuti dell’e-reader su una parere.

La fotocamera anteriore è da 5 megapixel, mentre quella posteriore arriva a 8 ed è capace anche di riconoscere il testo, quindi acquisito dalle immagini e messo a disposizione: lato audio vi sono 4 microfoni con cancellazione del rumore, sia per il controllo hands free dell’e-reader (ad es. per chiedere screenshot, per spegnerlo, etc) che per la dettatura del testo (magari per redigere nuove note), riconosciuto (anche nella traduzione vocale in tempo reale) con una precisione del 98% in 37 lingue (tra cui l’italiano). Naturalmente, i microfoni possono anche essere usati per le videochiamate (stante la presenza di due speaker stereo), ad esempio via WhatsApp scaricabile (anche mediante la schedina SIM per il 4G) dal Play Store del sistema operativo, Android 11.

Il cuore nevralgico dell’ebook reader Bigme è un imprecisato processore a 8 core da 2.3 GHz di clock, coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage, espandibile di altri 256 GB via schedina microSD (nello stesso carrellino della SIM). Non manca, infine, un sensore per l’acquisizione delle impronte digitali, che mette al sicuro i dati del dispositivo.