Beyerdynamic presenta gli auricolari ultralusso Xelento di 2a generazione

Ascolta questo articolo

Beyerdynamic, brand attivo nell’audio di livello premium, apprezzato spesso per la cura artigianale (trattandosi anche di un’azienda a conduzione familiare) che mette da quasi un secolo nella sua impiantistica sonora (come visto nei tws Free BYRD), ha annunciato la seconda generazione dei suoi auricolari Xelento, definiti pomposamente “vere gemme del mondo dell’audio” e “gioielli del suono“.

I preziosi riferimenti, negli auricolari Beyerdynamic Xelento di 2a generazione non è casuale, visto l’impiego di materiali pregiati, con l’oro a 24 carati usato sullo chassis esterno e la placcatura in argento prevista per i cavi: resistenti ad acqua e sudore, i nuovi Xelento 2 sono del tipo intrauricolare, con una forma che ricorda quasi un girino, comodi da indossare grazie alla dotazione in confezione di gommini Comply in memory foam (3 misure) e di gommini siliconici (7 paia).

Di base, gli auricolari Xelento 2 ospitano driver dinamici da 11 mm, i Tesla.11 che, in coppia con filtri speciali, assicurano un suono dall’ampia profondità e spazialità, per intenditori dell’audio. La versione “Remote” degli auricolari è cablata, e prevede un cavo, da attaccare al connettore MMCX standard degli auricolari, terminante con un jack Pentaconn da 4,4 mm per connessioni cablate, che può essere collegato anche a quegli impianti audio o hi-fi di alta qualità che abbiano le uscite idonee. Sul cavo in questione si trova un telecomandino e il microfono vivavoce.

La versione “wireless” degli auricolari Xelento 2 porta in dote una neckband ove si cela l’elettronica per il Bluetooth 5.2 (con supporto ai codec aptX, anche HD e adaptive, ed LHDC) ma non solo: la fascia da collo infatti integra, per prestazioni potenti, anche un DAC (convertitore digitale-analogico) e un amplificatore premium realizzati dal brand giapponese di fascia alta AKM. L’autonomia, in questo caso, a carica completata, arriva sino a 14 ore.

Da segnalare che per entrambe le varianti degli auricolari Xelento 2 sono disponibili la companion app MIY (per personalizzare il suono e gli aggiornamenti OTA) e un cavo con connettore da 3,5 mm, inclusivo di microfono vivavoce e telecomando, capace di interfacciarsi con il connettore MMCX standard. Al momento, è possibile comprare i nuovi earpods teutonici sia su Amazon Germania, che sullo store ufficiale del brand, a prezzi non proprio popolari, pari a 999 euro per il modello cablato e a 1.1199 euro per quello “wireless”.