BETT 2021: HP presenta un pool di 5 Chromebook per la didattica

Come avviene per ogni altra fiera tecnologica, anche nel caso del Bett 2021, dedicato in quel di Londra ai dispositivi educativi, le anteprime sono numerose e, dopo Acer, è la volta dell’americana Hewlett Packard presentare un proprio, nutrito, assortimento di Chromebook, resistenti (anche al passaggio 1.000 salviettine disinfettanti), animati di volta in volta da processori Intel o Mediatek

Acer Chromebook 11MK G9 EE (1.36 kg) e Chromebook x360 11MK G3 EE (convertibile, una webcam HD con microfono singolo, 1.4 kg), in arrivo a Gennaio secondo listini ancora ignoti, condividono gran parte della scheda tecnica, interna a chassis resistenti (MIL-STD 810H) a cadute da 1.2 metri, urti, condizioni ostili, e spruzzi d’acqua: presente una batteria da 47 WHr (16 ore di autonomia), il processore di ruolo “nella stanza dei bottoni” è l’octacore Mediatek MT8183, supportato da 4 od 8 GB di RAM (LPDDR4x), con lo storage (eMMC) da 32 o 64 GB, più che sufficiente per un sistema operativo cloud based, ma comunque espandibile via microSD.

Non mancano svariate porte, con l’espansione affidata a USB Type-C e Type-A, come pure le connettività senza fili, ferme al Wi-Fi ac/5 ed al Bluetooth 4.2. In tema di display, da 11.6 pollici il primo modello (con touch opzionale) è un HD, mentre il secondo è un rinforzato (Gorilla Glass 3) touch IPS HD.

La seconda coppia presentata da HP, sostanziata negli HP Chromebook 11 G9 EE (Febbraio, 1.36 kg) e x360 G4 EE (Marzo, convertibile con webcam anteriore da 720p e posteriore da 8 megapixel, 1.4 kg), continua a beneficiare di telai resistenti secondo specifiche di collaudo militare, anche se risulta ben implementata anche sul versante del coinvolgimento multimediale, in ragione della presenza di ben 4 speaker (cui si aggiunge, nel convertibile, una coppia di microfoni): su ambedue i modelli è integrato un display da 11.6 pollici risoluto in HD, con touch opzionale nel modello standard, di serie nel convertibile (capace di supportare anche un’opzionale stilo USI, alloggiabile in un vano in cima alla tastiera, per la carica rapida, che le garantisce in 15 secondi 45 minuti d’uso).

in questo caso, il processore è un modello Intel con architettura Jasper Lake, a scelta tra un Celeron N4500 e un N5100, con la RAM (LPDDR4x 2933) che, nel modello normale, può arrivare sino a 64 GB massimi, contro gli 8 della variante convertibile.

La memorizzazione dei dati, dei file, delle app del Play Store, come nei modelli Mediatek, avviene su 32 o 64 GB di storage (eMMC), espandibile mediante le schedine di memoria: dalla precedente coppia di Chromebook sono mutuate sia l’ammontare della batteria (47 Wh) che le connettività (Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2). La differenza, invece, sta nelle porte I/O visto che, oltre a USB Type-A (2) e Type-C (2), vi è un’aggiuntiva USB 3.1.

Il prospetto più interessante, nel listino HP predisposto per il BETT 2021, appartiene senz’altro al Chromebook 14 G7 (Febbraio, 1.54 kg): quest’ultimo risulta più curato nel design, a cominciare dalla finitura a bordo tastiera, senza contare le cornici più sottili ai fianchi del display, un pannello LCD FullHD da 14 pollici, capace di piegarsi a 180°, per una miglior condivisione di gruppo, con webcam grandangolare.

Ai timoni di comando, coadiuvati da 4 od 8 GB di RAM (LPDDR4x), vi sono i già visti processori Intel Celeron N4500 e N5100 con architettura Jasper Lake, col beneficio sistemico offerto dal fatto che lo storage (eMMC, espandibile con microSD) prevede, oltre a 32 e 64, anche il taglio da 128 GB. Confermata la batteria da 47 WHr (caricata via Type-C a 45 W), migliorano notevolmente le connettività, col Wi-Fi che è ax/6 ed il Bluetooth che è 5.0, e le porte (tra cui un paio di USB 3.1 Type-A, una HDMI, un combo jack da 3.5 mm, e una USB Type-C).