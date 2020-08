Beoplay H95: Bang e Olufsen celebra i suoi 95 anni con un nuovo paio di cuffie ibride

Dopo gli auricolari TWS per sportivi apprezzati a Giugno, in vista dell’estate, alla fine della stessa, per celebrare i 95 anni della propria storica (da qui il numero presente), il marchio danese Bang & Olufsen ha presentato le cuffie ibride, sia wireless che cablate (opzionalmente via jack da 3.5 mm) Beoplay H95.

Realizzate con materiali pregiati, le cuffie over-ear Beoplay H95 hanno un archetto flessibile con imbottitura in memory foam rivestito da tessuto lavorato a maglia e da pelle: anche nei padiglioni si apprezzano gli stessi materiali, per l’imbottitura e il rivestimento (pelle), con i cuscinetti che incrementano la comodità della calzata sul campo, essendo (oltre che rimovibili) inclinabili e rotanti (anche per essere riposti nella custodia, rivestita in alluminio).

In termini di specifiche, le cuffie Beoplay H95 sono provviste della cancellazione attiva dei rumori (calibrata nei laboratori di Struer), ANC, mediante 4 microfoni (due su ciascun padiglione), due dei quali in comune con i microfoni MEMS per la captazione della voce: all’interno di ogni unità di emissione, collegata alla sorgente audio via Bluetooth 5.1 (con codec adattivo aptX per la bassa latenza, e SBC/AAC), albergano driver in titanio da 40 mm, elettrodinamici, con magneti al neodimio, accreditati di 12 ohm di impedenza, di una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, e di una sensibilità pari a 101,5 decibel. Un ulteriore boost nell’output sonoro è offerto dal processore di segnale digitale, proprietario, che abilita i settaggi dell’equalizzatore, consultabile dalla companion app Bang & Olufsen.

Controllate nelle impostazioni mediante ghiere rotanti su ogni padiglione (a destra per gestire il volume, a sinistra per parametrare ANC e modalità trasparenza), con supporto ai concierge virtuali (ora Siri, prossimamente Assistant ed Alexa), le cuffie Beoplay H95 hanno una batteria da 1.110 mAh, caricabile via microUSB Type-C in due ore, in modo da garantire 50 ore d’autonomia solo col Bluetooth, o 38 attivando anche la cancellazione del rumore.

Disponibili dal 27 Agosto nelle edizioni limitate numerate da 1 a 95, le cuffie Beoplay H95 di Bang e Olufsen saranno in vendita per tutti dal 10 Settembre, al prezzo di 800 euro, nelle nuance Grey Mist e Black.