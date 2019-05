Beoplay H9: da Bang & Olufsen le nuove cuffie artigianali Bluetooth con assistente vocale

La prima metà del 2019 si sta rivelando prodiga di novità per il brand danese dell’acustica, Bang & Olufsen che, dopo l’ampia collezione primavera-estate di gadget del mese scorso, ha aggiornato anche aggiornato le cuffie sovraurali Beoplay H9i, con una versione, la H9, migliorata sia funzionalmente che come autonomia.

Le nuove cuffie Beoplay H9 (197 x 200 x 52 mm, per 285 grammi), pur essendo collegabili ad un jack da 3.5 mm, sono delle cuffie Bluetooth 4.2 (con avallo ai codec aptX LL, AAC, CvC, e SBC) di realizzazione artigianale, vista la cura assemblativa rivolta ai pregiati materiali usati: l’archetto utilizza del pellame cucito attorno a una struttura in alluminio, mentre i padiglioni sfruttano la pelle di agnello per avvolgere dei confortevoli cuscinetti in memory foam.

La qualità acustica è sempre al top, nelle Beoplay H9 di B&O, grazie all’adozione di trasduttori da 40 mm che, in quanto elettrodinamici, supportano un’ampia frequenza (da 20 Hz a 22 kHz), garantendo un’impedenza molto alta (240 Ohm): non manca la cancellazione attiva del rumore, affidata a 4 microfoni (due per unità), disattivabile per non rimanere isolati dall’ambiente circostante (Transparency Mode), con altri 2 microfoni deputati alla gestione delle telefonate, e dell’assistente vocale.

Quest’ultimo è la prima grande novità delle nuove Beoplay H9: attivabile via pulsante fisico, permette di controllare la musica e le chiamate, senza ricorrere alle gesture supportate dalle pareti esterne delle cuffie, e può essere settato a scelta tra Google Assistant ed Apple Siri. Anche l’autonomia, gestita dalla batteria (1.110 mAh) con carica via Type-C, è migliorata significativamente, passando a 25 ore, attivando Bluetooth e cancellazione del rumore, che crescono a 32 facendo a meno del secondo.

Allestite nelle tonalità Argilla Bright/Matte Black, e progettate dal famoso designer Jakob Wagner, le nuove cuffie Beoplay H9 di Bang & Olufsen si confermano come rivolte al segmento premium degli audiofili, anche nel prezzo, fissato a 500 euro.